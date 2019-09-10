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Земля пережила ранее недооцененное массовое вымирание (фото)

Земля пережила ранее недооцененное массовое вымирание (фото)
09:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Новая работа показывает, что крайне недооцененным оставалось средне-пермское вымирание, которое произошло в период примерно с 272 до 260 миллионов лет назад.

Группа ученых пришла к выводу, что  около 260 миллионов лет назад. Это поднимает количество крупных вымираний до шести.

Ранее ученые определили, что существует пять крупных массовых вымираний — событий, стирающих большое количество видов и определяющих конец геологического периода: ордовикско-силурийское (443 миллиона лет назад), девонское (372 миллиона лет назад), великое пермское (252 миллиона лет назад), триасовое (201 миллион лет назад) и мел-палеогеновое (66 миллионов лет назад).

Но  как отмечают исследователи, окончание этого вымирания, которое повлияло на жизнь на суше и в морях, произошло одновременно с извержением вулкана Эмейшань и вызванным им наводнением.

Это событие произвело эмейшанские ловушки — обширное скальное образование, найденное в Южном Китае. Последствия извержения были сродни тем, которые вызывают другие известные серьезные вымирания. По словам исследователей, массовые извержения, подобные этому, высвобождают большое количество парниковых газов, в частности углекислого газа и метана, которые вызывают сильное глобальное потепление.

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В результате, согласно исследователям, на Земле появились теплые, бедные кислородом океаны, в которых, вероятно, было очень мало морской жизни из-за неблагоприятных условий среды. Оценив потерю численности видов, ученые пришли к выводу, что средне-пермское вымирание встает на один уровень с пятью крупнейшими подобными событиями подобного рода.

Ранее исследователи обнаружили следы самого массового вымирания в истории. Оно произошло два миллиарда лет назад. Однако стремительному сокращению количества видов тогда подверглись не животные, а бактерии.

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Наука, Вымирание, Кости, Группа ученых.
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