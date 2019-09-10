День, когда на Земле погибли динозавры (Фото)

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11:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Глобальное вымирание завершило длинный период мезозоя и расчистило дорогу для жизни нашей кайнозойской эпохи.

Образцы из центра кратера Чиксулуб помогли реконструировать первые часы после падения астероида, который поставил точку в долгой эпохе динозавров.

Мел-палеогеновое вымирание, которое более 65 миллионов лет назад погубило большую часть жизни на Земле, связывают с падением массивного метеорита. Тело порядка десяти километров в поперечнике, влетевшее в атмосферу на скорости почти 25 километров в секунду, могло создать взрыв такой мощности, с которой не сравнится и весь запас ядерного оружия. По планете несколько раз прокатились ударные волны, обширные регионы охватило пламя. В атмосферу поднялись облака сажи и пыли, закрывшие Солнце. 

Предполагается, что центр удара пришелся на нынешний мексиканский полуостров Юкатан, где сохранился обширный (в основном, подводный) кратер Чиксулуб. Несколько лет назад геологи начали здесь сбор древних образцов, а теперь Шон Гулик (Sean Gulick) и его коллеги из Техасского университета представили результаты их анализа. Осторожная работа позволила идентифицировать вещества, осевшие на поверхность буквально в первые же часы после катастрофы. "Первый день кайнозоя" — озаглавлена статья, опубликованная учеными в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для больших ударных кратеров характерно образование центральной возвышенности, которая возникает из-за волновых движений пород. После столь мощного воздействия отложение получается особенно плотным и лучше сохраняется за долгие годы эрозии. Эти образцы удалось получить в Мексиканском заливе, с глубины около 450 метров, пробурив еще около 1300 метров морского дна. Рассмотрев их, ученые сумели точнее реконструировать первые шаги древней катастрофы. 

Земля пережила ранее недооцененное массовое вымирание (фото)

Центральная возвышенность Чиксулуба в первые сутки после удара поднялась на 130 метров, сохранив следы сажи: гигантский пожар, разгоревшийся в окрестностях места столкновения, уничтожил все живое, а поднятое им цунами принесло угольный пепел обратно в кратер. "В течение дня цунами доставило вещество с удаленных областей побережья, в том числе и уголь, который образовался из-за вызванных ударом пожаров, хотя сам по себе он пришелся в воду", — пишут геологи.

Другой особенностью образцов оказалось почти полное отсутствие серосодержащих отложений: судя по всему, эти минералы полностью испарились в результате удара. Наполнив атмосферу серой, они могли дополнительно экранировать солнечный свет и вызывать кислотные дожди. Именно быстрые и глобальные изменения климата, наступившие после падения астероида, ученые называют "настоящим убийцей" динозавров.

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Исследования, Земля, Наука, Эпоха динозавров, Смерть динозавров.
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