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Причины появления озер Титана (Фото)

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Причины появления озер Титана (Фото)
11:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Новая гипотеза объясняет образование некоторых озер на спутнике Сатурна разогреванием и взрывами древних запасов азота.

Спутник Сатурна Титан — единственное небесное тело, кроме Земли, на поверхности которого постоянно сохраняется жидкость и даже совершается ее круговорот. На фоне крайне низкой температуры и высокого атмосферного давления роль нашей воды здесь играют легкие углеводороды — метан и этан. Они образуют облака, проливаются дождем, собираются в озера и реки, окруженные берегами из более тяжелых органических молекул и водного льда.

Считается, что подстилающие породы медленно растворялись жидкими метаном и этаном, и со временем эти процессы привели к появлению достаточных резервуаров, которые стали озерами и морями Титана. Сходным образом, растворением известняка, формируются и карстовые водоемы на Земле. Однако некоторые не слишком крупные озера в окрестностях Северного полюса Титана на них уже совсем непохожи.

Зонд Cassini, много лет проработавший в системе Сатурна, совершил последнее сближение со спутником в 2017 году и провел радарные наблюдения его поверхности. Собранные данные показали, что некоторые озера Титана отличаются неправильной формой и даже выраженной кромкой, которая тянется по краю и крутыми склонами поднимается выше уровня воды. Все это совсем нехарактерно для карстовых процессов. 

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Geosciences, предложен новый сценарий рождения озер Титана. Ее авторы — Джузеппе Митри (Giuseppe Mitri) и его коллеги из итальянского Университета Д'Аннунцио — считают, что "неправильные водоемы" стали результатом древних подповерхностных взрывов. 

Различные процессы могли вызывать локальное разогревание жидкости, накопленной под поверхностью Титана. Удар не слишком крупного астероида, изменение течений в полужидком ядре и другие процессы способны превращать эти "грунтовые воды" в разогретый пар, который спешит вырваться на свободу и способен привести к взрыву и образованию на поверхности неровной воронки с выраженным валом по ее периметру. 

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Однако метана на Титане для этого недостаточно, и роль главного "разрушителя" ученые отводят азоту. До сих пор именно из него, по большей части, состоит атмосфера спутника. В далеком прошлом Титан был еще холоднее, и азот мог оставаться жидким, скапливаясь на поверхности и просачиваясь на глубину. Ну а когда пришло время, эта "заряженная пушка" сработала, оставив на спутнике неровные шрамы.

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Сатурн, Спутник, Наука, Спутник Сатурна Титан, Подземный взрыв.
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