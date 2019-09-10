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Украинские спелеологи нашли в Антарктиде "скрытую" пещеру

Украинские спелеологи нашли в Антарктиде "скрытую" пещеру
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mon.gov.ua

Новости науки:Украинские спелеологи нашли и изучили "скрытую" пещеру в Антарктиде.

Украинские полярники нашли "затерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где расположена украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворди - нам повезло: мы нашли вход в "затерянную" пещеру", - сообщил руководитель 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий.

Как отмечается, оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 метров.

"В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований на наличие вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более детального анализа в лабораториях Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало, то есть точно принадлежит не пингвину. Исследователи еще будут выяснять, чьё это перо и сколько ему лет. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину при возвращении экспедиции.

Как сообщалось, в конце марта на станцию Академик Вернадский отправилась 24-я Украинская антарктическая экспедиция, которая проводит исследования и поддерживает работу станции в течение года.

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Экспедиция, Антарктида, Академик Вернадский, Спелеологи.
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