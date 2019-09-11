В Египте для туристов открыли две древние гробницы (Фото)

Новости науки:В одной находятся статуи погребенного, его жены и священника.

Реставрационные работы проводились группой реставраторов из Египта и США вблизи Долины Царей - место захоронения фараонов.

Особенностью новых гробниц стали яркие рисунки, которые удалось сохранить и воспроизвести. В частности, изображения фараона и различных божеств.

Отмечается, что этим гробницам около трех с половиной тысяч лет.

На восстановленных стенах гробниц видны яркие рисунки.

Одна из гробниц, возраст которых – примерно 3,5 тысячи лет, содержит статуи погребенного здесь, его жены и священника. ее владельца, а также священника и его жены, сидящих рядом.

"Гробницы были в хорошем состоянии, поэтому после удаления сажи и фиксации цветов имеют все шансы стать новой туристической достопримечательностью", – отметил Генеральный секретарь Высшего совета античности Египта Мостафа Вазири.