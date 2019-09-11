Пресноводные угри оказались рекордсменами силы электрического удара

Новости науки:Современные электрические угри разделяются на три совершенно разных вида.

Электрические угри оказались не одним, а сразу тремя видами рыб, и один из них продемонстрировал способности поражать жертву впечатляющим ударом в более чем 800 вольт.

Обитающие в Южной Америке электрические угри охотятся, парализуя жертву мощным разрядом, накопленным в клетках специализированных электрических органов. Со времен Линнея и до сих пор их традиционно относили к виду Electrophorus electricus, единственному представителю своего рода (к слову, не имеющего никакого отношения к настоящим угрям).

Для столь давно и хорошо изученного животного, да еще и крупного (электрические угри достигают длины двух с половиной метров и более) такое "скрытое разнообразие" — большая неожиданность. Об этом исследователи из американского Национального музея естественной истории пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В южноамериканских тропических водоемах Дэвид де Сантана (David de Santana) и его коллеги выловили в общей сложности 107 электрических угрей, тщательно исследуя измерения их тела, собирая образцы для генетического анализа. Морфологически все они действительно оказались весьма похожи друг на друга и отличались разве что деталями формы головы.

Но вот последовательности их митохондриальной ДНК продемонстрировали серьезные различия. По словам авторов, в них накоплено больше расхождений, нежели в ДНК людей и шимпанзе. Такая работа позволила ученым выделить, помимо "традиционных" Electrophorus electricus, еще два вида угрей — E. voltai и E. varii.

Помимо генетических, авторы отмечают и другие различия между этими видами. E. varii населяет равнинные, полусоленые водоемы, расположенные в дельтах, часто ниже уровня моря. Местная вода богата солями и хорошо проводит электричество, позволяя угрям обходиться довольно умеренным зарядом. Зато E. electricus и E. voltai живут в пресной воде, которая требует больших усилий. Из-за этого их шокирующий удар становится мощнее, и у E. voltai достигает впечатляющих 860 вольт.