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Палеонтологи восстановили вид одного из крупнейших летающих животных

Палеонтологи восстановили вид одного из крупнейших летающих животных
19:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Представитель нового вид птерозавров оказался одним из крупнейших летающих животных в истории.

Палеонтологи восстановили по останкам новый вид птерозавров-аждархид — его представители были одними из крупнейших летающих животных в истории. Вид получил название Cryodrakon boreas, что переводится как "холодный дракон северных ветров". Его описание опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Останки Cryodrakon boreas были обнаружены в 90-х годах прошлого века на юге Канады. В частности, исследователи обнаружили плечевую, пястную и плюсневую кости, ребро и несколько шейных позвонков.

Восстановить облик динозавра и описать его удалось только теперь. Анализ показал, что новый вид птерозавров-аждархид жил около 75 млн лет назад, а размах крыльев — 10-11 м.

Особи Cryodrakon boreas весили до 250 кг — это делает их одним из самых крупных летающих животных, известных науке, пишут ученые. 

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Ранее ученые из Медицинской школы Университета Миссури выяснили предназначение двух отверстий в передней части черепа тираннозавра. В отверстиях находились кровеносные сосуды, которые позволяли ящеру регулировать температуру внутри черепа — по сути, служили биологическим кондиционером.

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Ученые, Наука, Динозавр, Палеонтология, Птерозавр.
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