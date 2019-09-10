Палеонтологи восстановили вид одного из крупнейших летающих животных

Новости науки:Представитель нового вид птерозавров оказался одним из крупнейших летающих животных в истории.

Палеонтологи восстановили по останкам новый вид птерозавров-аждархид — его представители были одними из крупнейших летающих животных в истории. Вид получил название Cryodrakon boreas, что переводится как "холодный дракон северных ветров". Его описание опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Останки Cryodrakon boreas были обнаружены в 90-х годах прошлого века на юге Канады. В частности, исследователи обнаружили плечевую, пястную и плюсневую кости, ребро и несколько шейных позвонков.

Восстановить облик динозавра и описать его удалось только теперь. Анализ показал, что новый вид птерозавров-аждархид жил около 75 млн лет назад, а размах крыльев — 10-11 м.

Особи Cryodrakon boreas весили до 250 кг — это делает их одним из самых крупных летающих животных, известных науке, пишут ученые.

Ранее ученые из Медицинской школы Университета Миссури выяснили предназначение двух отверстий в передней части черепа тираннозавра. В отверстиях находились кровеносные сосуды, которые позволяли ящеру регулировать температуру внутри черепа — по сути, служили биологическим кондиционером.