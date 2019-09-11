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Мечта всех девушек исполнена: созданы чернила, которые могут менять цвет одежды

Мечта всех девушек исполнена: созданы чернила, которые могут менять цвет одежды
18:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые отмечают, что это позволит сократить расходы на производство товаров, а пользователи смогут менять свой образ ежедневно, без надобности покупать одежду разных цветов.

Исследователи из MIT создали новые программируемые чернила PhotoChromeleon, которые могут менять цвета с помощью специальной программы. 

Команда из MIT смешала голубые, пурпурные и желтые фотохромические красители в раствор, который можно распылять на предметы — от обуви до автомобилей, телефонов и игрушек. Затем объект с покрытием помещается в коробку с проектором и ультрафиолетовым светом, где может изменить свой цвет.

Пользователи настраивают цвет или шаблон в программе, которая использует ультрафиолетовое излучение для активации и деактивации различных цветов. Они сохранятся при естественном освещении, и если пользователь недоволен дизайном, он может использовать ультрафиолетовое излучение, чтобы стереть все и начать процесс заново. Для объектов размером с автомобиль этот процесс может занять от 15 до 40 минут.

"Специальный тип красителя позволит создать множество вариантов индивидуального дизайна — это повысит эффективность производства и снизит объем отходов", — отмечает ведущий автор статьи о проекте Йохуа Джин. "Пользователи могут персонализировать свои вещи и внешний вид ежедневно, без необходимости многократно покупать один и тот же предмет в разных цветах и стилях".

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Для создания чернил команда использовала свою предыдущую разработку — систему ColorMod, которая позволяет менять цвет с помощью 3D-печати. Однако каждый пиксель в этом случае печатается по отдельности, поэтому конечный результат был в очень низком разрешении. Причем пиксели могли иметь только два состояния, а цветовая гамма была ограничена. Чернила PhotoChromeleon же отличаются высоким разрешением и широким выбором цветов.

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Наука, Цвет, Чернила, Чернила которые могут менять цвет, ColorMod, PhotoChromeleon.
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