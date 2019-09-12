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Броская окраска: маскирующие способности контрастных полос (Фото)

Броская окраска: маскирующие способности контрастных полос (Фото)
09:27 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Броская окраска из контрастных полос резко выделяет животное на окружающем фоне, но при быстром движении может затруднять его отслеживание хищниками.

Всем известно, что многие животные скрываются от хищников с помощью защитной окраски. Она может быть маскировочной, позволяющей сливаться с местностью или, наоборот, выделяющейся и устрашающей, имитируя опасных или ядовитых животных и растений.

Некоторые животные отличаются довольно необычным окрасом с чередующимися контрастными, часто черно-белыми полосами. Самым знаменитым примером могут служить зебры, чьи полосы служат предметом постоянного интереса биологов. Считается, что зебрам такая окраска помогает избегать укусов насекомых.

Однако такие полосы встречаются и у самих насекомых. Профессор Ньюкаслского университета Кэнди Роу (Candy Rowe) считает, что эти контрасты также служат для маскировки. Но если обычный маскирующий окрас скрывает животное, пока оно остается неподвижным, то полосы сбивают с толку хищника, пытающегося атаковать бегущую жертву. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Для проверки этой гипотезы биологи провели эксперименты с опасными для множества насекомых хищниками, богомолами, для которых устроили в лаборатории настоящий кинотеатр. На экране им демонстрировались небольшие прямоугольники, двигавшиеся поверх "ландшафта" естественной природной расцветки. Варьируя скорость и окраску прямоугольников, ученые фиксировали, как на них реагирует богомол, поворачивая голову вслед за движением.

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Самыми сложными для отслеживания оказались быстро двигавшиеся прямоугольники, раскрашенные узкими контрастными полосами. "Если оставаться неподвижным, то лучший способ быть невидимым-слиться со средой,-говорит Кэнди Роу.-Но для движущейся жертвы верно обратное: полоски работают намного лучше, чем обычная маскировка. Если вы полосаты и быстро бегаете, то хищнику будет труднее следить за вами".

Это наблюдение сближает полосатость с дизруптивной окраской, которую можно встретить не только в мире животных, но и в военной истории. Такая расцветка визуально расчленяет силуэт животного (или боевого судна) на фрагменты, нарушая возможности эффективного распознавания и отслеживания. Возможно, что с учетом полученных энтомологами данных и специалистам по млекопитающим придется еще раз проверить свои выводы относительно полосок у зебр.

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Животные, Наука, Биологи, Броская окраска.
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