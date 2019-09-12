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Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ
Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ

Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ

Сверхмассивная черная дыра поглощать все больше веществ
14:27 Сегодня Телеграф

Новости науки:Согласно наблюдениям, она несколько колеблется, но это объясняется неравномерным поглощением вещества черной дырой.

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики начала поглощать необычайно большое количество межзвездного газа и пыли, и исследователи до сих пор не понимают, почему это происходит.

В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А. Она постоянно поглощает огромные количества газа и пыли. В зависимости от скорости этого процесса, меняется и яркость центра галактики. Однако не так давно ученые заметили, что эти колебания стали очень интенсивными. 

В одну из ночей весной этого года научный сотрудник Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе наблюдал за черной дырой в центре нашей галактики. Наведя телескоп на Стрельца А, астроном сначала принял его за яркую звезду S0-2, расположенную близко к нему. Однако потом оказалось, что свет исходил именно от сверхмассивной черной дыры. Исследователи начали пристально следить за поведением центра нашей галактики и собрали большой массив данных после 133 ночей наблюдений. 

Сравнив значения яркости, измеренные ранее и полученные в новых наблюдениях, ученые пришли к выводу, что яркость Стрельца А в инфракрасном диапазоне увеличилась более чем на порядок. Такие выводы были сделаны на основе анализа более 13 тысяч снимков, полученных с помощью Очень большого телескопа и Обсерватории Кека на Гавайях. 

Одна из гипотез о повышенной активности черной дыры заключается в том, что когда звезда под названием S0-2 приблизилась к ней летом 2018 года, она передала центру галактики большое количество газа. Из-за большого расстояния между объектами газ достиг Стрельца А только в этом году. Второе потенциальное объяснение состоит в том, что увеличение яркости происходит из-за гибели крупных астероидов, которые были втянуты в черную дыру. 

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Другая возможность связана с объектом, известным как G2, который, скорее всего, является двойной звездной системой, которая максимально приблизилась к центру галактики в 2014 году. Возможно, черная дыра могла бы сорвать внешний слой G2, что помогло бы объяснить ее повышенную яркость. G2 находится дальше от центра Млечного Пути, поэтому газ путешествовал между ними дольше, чем с S0-2. 

Несмотря на такое увеличение яркости, ученые уверяют, что Земле оно никак не навредит. Согласно их расчетам, излучение от центра нашей галактики, находящегося на расстоянии в 26 тысяч световых лет, должно быть в 10 миллиардов раз ярче, чтобы как-то повлиять на нашу жизнь.

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Исследование, Наука, Млечный путь, Черные дыры, Центр Млечного Пути.
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