Ученые утверждают, что инопланетяне существуют и уже бывали на Земле

Новости науки:Американские ученые утверждают, что решили парадокс Ферми.

Ученые утверждают, что инопланетяне существуют и, вероятно, уже посетили нашу планету. Возможно, они по нам даже скучают. Подумайте сами — какова вероятность того, что мы с вами — единственные разумные существа в галактике, не говоря уже о Вселенной? Американские ученые утверждают, что нашли ответ на вопрос, сформулированный итальянским физиком Энрико Ферми «где все?» эта головоломка известна как парадокс Ферми. Но как ученым удалось найти ответ на столь сложный вопрос?

Ученые решили парадокс Ферми

В 1920 году Альберт Эйнштейн справедливо заметил: «почему Земля должна быть единственной планетой, на которой есть жизнь?» Американские ученые тоже так считают. Свое исследование специалисты опубликовали в престижном журнале The Astronomical Journal. Ученые считают, что разработали решение парадокса Ферми, которое звучит так: инопланетяне существуют, но не хотят с нами общаться. Или, может быть, они уже побывали на Земле миллиарды лет назад и не видят смысла возвращаться.

Ученые пришли к выводу, что в нашей галактике существуют несколько разумных форм жизни. Ведущий автор исследования Джонатан Кэрролл-Нелленбек в интервью изданию Business Insider сказал: «Если вы не учитываете движение звезд, когда пытаетесь решить парадокс Ферми, у вас остается одно из двух: либо никто не покидает свою планету, либо мы фактически единственная технологическая цивилизация в галактике».

Теория исследователей основана на том, что звезды и планеты вращаются вокруг центра Млечного Пути с разной скоростью и в разных направлениях. Время от времени звезды и планеты оказываются недалеко друг от друга, поэтому ученые считают, что инопланетяне могут путешествовать в тех местах галактики, которые ближе к ним. Однако для такого рода путешествий цивилизациям понадобится больше времени, чтобы расселиться по галактике, чем считалось ранее.

Принимая это во внимание, ученые считают, что инопланетяне, возможно, еще не долетели до нас или, если бы они это уже сделали, они могли бы посетить Землю задолго до того, как мы с вами эволюционировали.

Выводы ученых поддерживает заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета израильский физик Ави Леб. Он не принимал участия в исследовании, однако занимается поиском жизни за пределами нашей планеты уже много лет и написал более 500 научных работ. По мнению Леба, ситуация осложняется тем, что у нас нет никаких доказательств существования инопланетных форм жизни. Мы не засекли ни одного сигнала от далеких звезд в нашей галактике и не нашли никаких следов посещения инопланетян нашей планеты.

По мнению ученого, вопрос заключается в том, что делать с этим отсутствием доказательств. «Я пришел к выводу, что мы должны продолжать искать доказательства, поскольку мы можем обнаружить их в самых неожиданных местах», считает Леб. Физик предлагает не обращать внимания на спекулянтов и конспирологов, а продолжать искать ответы и проводить исследования. В конце-концов, реальность только одна.

Сколько существуют цивилизации?

Если вы смотрели научно-фантастический фильм «Контакт» 1996 года с Джоди Фостер и Мэттью МакКонахи в главных ролях, вы можете смело предположить, что если инопланетные цивилизации и существуют, они не долговечны. «Контакт» снят по одноименной книге астронома и популяризатора науки Карла Сагана. Роман повествует о наиболее реальном с научной точки зрения контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Один из главных вопросов, которым задаются главные герои является вопрос о том, как развитые цивилизации пережили научно-технический прогресс и не уничтожили сами себя?

Ави Леб полагает, что других цивилизаций могла постичь эта печальная участь. Однако это не значит, что мы не сможем найти доказательства их существования. В конце концов многие исследования в этой области должным образом не учитывают как движется галактика Млечный Путь.

Однако, если инопланетная цивилизация существует достаточно продолжительное время и не канула в небытие до того, как ближайшая обитаемая звездная система приблизилась к их планете, то такая цивилизация может исчезнуть, прежде чем инопланетяне выйдут за пределы своей солнечной системы.