Умер причастный к полету Гагарина в космос академик (Фото)

Новости науки:Тимур Энеев, автор трудов в области космонавтики, скончался на 95-м году жизни.

Проведенные исследования ученого помогли отправить первый искусственный спутник, а со временем и Юрия Гагарина в космос.

Ученый скончался в возрасте 94 лет 8 сентября. Причину смерти пока не разглашают. Об этом сообщили на сайте организации.

Энеев является одним из первых ученых, который утверждал, что человека можно отправить в космос и безопасно вернуть назад. Хотя как сообщалось ранее, то при перегрузке и большие температуры при спуске с орбиты могут убит космонавта.

После проведенных расчетов по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы академик доказал, что это не так.

Расчеты, которые были проведены Энеем использовались при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Все полученные данные легли в основу запуска в космос Юрия Гагарина.

Отметим, что академик был одним из первых, кто рассчитал схемы старта с околоземной орбиты межпланетных зондов.