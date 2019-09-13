Обнаружен новый "гормон стресса"

Новости науки:Функции адреналина и остеокальцина явно нуждаются в дополнительной проверке и уточнении.

Ключевым сигналом, запускающим реакцию "бей или беги", может оказаться вовсе не адреналин, а неприметный гормон костей.

Бурное сердцебиение, дрожащие конечности, прилив энергии и страстное желание "бить или бежать" — все знакомые ощущения мобилизации организма в ответ на угрозу мы привычно приписываем влиянию адреналина, гормона надпочечников. Однако новая работа, опубликованная в журнале Cell Metabolism, грозит пошатнуть эту старую догму.

По заявлению авторов — Джерарда Карсенти (Gerard Karsenty) и его коллег из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC) — ключевую роль в запуске физиологической реакции "бей или беги" может играть не столь известный гормон остеокальцин. Он выделяется клетками-остеобластами, и до сих пор считалось, что его роль состоит лишь в регуляции роста скелета.

В самом деле, значение костной ткани часто недооценивается, хотя на деле она обеспечивает организм не только структурной поддержкой и защитой, но и производит клетки крови, участвует в работе иммунитета и синтезирует гормоны. Именно этой функции скелета посвящены исследования команды Джерарда Карсенти.

В своих недавних экспериментах ученые подвергали мышей стрессовым воздействиям (предъявлением запаха кошачьей мочи), измеряя уровни различных гомонов. При этом отмечалось резкое увеличение количества как адреналина, так и остеокальцина.

Такие же опыты проводились и на животных после хирургического удаления коры надпочечников и искусственного подавления ее функций. Как и можно было ожидать, в ответ на стресс у них подскакивало содержание только остеокальцина: адреналин они производить были неспособны. Тем не менее, мыши демонстрировали все классические признаки реакции "бей или беги". И наоборот, у животных с подавленным синтезом остеокальцина такой реакции не наблюдалось, невзирая на подскочивший уровень адреналина.

Громкие заявления требуют столь же громких и надежных доказательств, так что нынешней работе вряд ли суждено сходу перевернуть традиционные представления о развитии стресса и реакции "бей или беги".