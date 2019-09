SpaceX опубликовала ролик, на котором тестируется спасательная система Crew Dragon (Видео)

Идея состоит в том, что если что-то пойдет не так с ракетой, несущей Crew Dragon, аппарат может задействовать свои собственные двигатели, чтобы избежать опасности, вернувшись на Землю с помощью парашютов.

"Наша команда завершила более 700 испытаний двигателей SuperDraco для космического корабля", - говорит SpaceX. Аппарат имеет восемь двигателей SuperDraco, позволяющих ему достигать скорости 700 километров в час. Парашюты обеспечивают максимально безопасное приземление корабля с экипажем на Землю после того, как сработает система.

Тесты SuperDraco далеко не всегда шли по плану. Этот двигатель ответствен за взрыв капсулы Crew Dragon во время испытания в апреле текущего года, с чем связывают перенос сроков первого запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту. Напомним, что первый беспилотный полет перспективный аппарат от SpaceX совершил 2 марта 2019 года. Пилотируемый полет планируют выполнить не ранее ноября 2019 года: специалисты, впрочем, не исключают новых переносов сроков.

Ahead of our in-flight abort test for @Commercial_Crew-which will demonstrate Crew Dragon's ability to safely carry astronauts away from the rocket in the unlikely event of an emergency-our team has completed over 700 tests of the spacecraft's SuperDraco engines pic.twitter.com/nswMPCK3F9

- SpaceX (@SpaceX) September 12, 2019