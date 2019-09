Пересадка почки от больных гепатитом С не является опасной

Новости науки:Донорские органы от инфицированных безопасны для здоровых людей.

Долгое время в центрах трансплантации США отказывались брать почки у людей, больных гепатитом С, или же пересаживали их только людям с аналогичным заболеванием. Однако исследование, опубликованное в Journal of the American Society of Nephrology, показало, что почки, взятые у инфицированных доноров, вполне нормально функционируют у реципиентов, не зараженных гепатитом.

В своей работе ученые отслеживали органы инфицированных людей, которые использовались для трансплантации в США в период с апреля 2015 года по март 2019 года. Исследователи подбирали инфицированных и неинфицированных доноров, которые имели сходные истории болезни, кровяное давление и вес. После операции у реципиентов измеряли скорость клубочковой фильтрации - параметр, который позволяет оценить эффективность всасывания веществ из крови в нефронах.

Для взрослых людей нормальный показатель СКФ составляет 60 и более. Разница в средней величине этого параметра у инфицированных и неинфицированных реципиентов через год после пересадки оказалась незначительной - 67,1 и 66,3 соответственно. Но, несмотря на такие результаты, около 40% почек, которые были пожертвованы для трансплантации людьми с гепатитом С в период с января 2018 года по март 2019 года, были утилизированы.

"Несмотря на то, что в последние годы процент отказа от таких органов [взятых у доноров с гепатитом С] значительно снизился, наши данные показывают, что существует существенная возможность расширить использование органов, взятых у инфицированных людей", - сказал доктор Вишну Потлури, нефролог из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете.

Для дальнейших исследований ученые планируют отслеживать функции таких почек в долгосрочной перспективе - на протяжении десятилетий. "Мы будем отслеживать, как реагирует иммунная система реципиента и какие могут быть побочные эффекты. Нам нужно быть осторожными и практиковать взвешенный подход", - добавляет Потлури.