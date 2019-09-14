Скачать
Суббота, 14.09.2019
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от саммита нормандского формата
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)
Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)

Пересадка почки от больных гепатитом С не является опасной

Пересадка почки от больных гепатитом С не является опасной
21:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: www.pinterest.com

Новости науки:Донорские органы от инфицированных безопасны для здоровых людей.

Долгое время в центрах трансплантации США отказывались брать почки у людей, больных гепатитом С, или же пересаживали их только людям с аналогичным заболеванием. Однако исследование, опубликованное в Journal of the American Society of Nephrology, показало, что почки, взятые у инфицированных доноров, вполне нормально функционируют у реципиентов, не зараженных гепатитом.

В своей работе ученые отслеживали органы инфицированных людей, которые использовались для трансплантации в США в период с апреля 2015 года по март 2019 года. Исследователи подбирали инфицированных и неинфицированных доноров, которые имели сходные истории болезни, кровяное давление и вес. После операции у реципиентов измеряли скорость клубочковой фильтрации - параметр, который позволяет оценить эффективность всасывания веществ из крови в нефронах.

Для взрослых людей нормальный показатель СКФ составляет 60 и более. Разница в средней величине этого параметра у инфицированных и неинфицированных реципиентов через год после пересадки оказалась незначительной - 67,1 и 66,3 соответственно. Но, несмотря на такие результаты, около 40% почек, которые были пожертвованы для трансплантации людьми с гепатитом С в период с января 2018 года по март 2019 года, были утилизированы.

В Британии попытаются пересадить человеку почку генно-модифицированной свиньи
В Британии попытаются пересадить человеку почку генно-модифицированной свиньиЧитать полностью

"Несмотря на то, что в последние годы процент отказа от таких органов [взятых у доноров с гепатитом С] значительно снизился, наши данные показывают, что существует существенная возможность расширить использование органов, взятых у инфицированных людей", - сказал доктор Вишну Потлури, нефролог из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете.

Для дальнейших исследований ученые планируют отслеживать функции таких почек в долгосрочной перспективе - на протяжении десятилетий. "Мы будем отслеживать, как реагирует иммунная система реципиента и какие могут быть побочные эффекты. Нам нужно быть осторожными и практиковать взвешенный подход", - добавляет Потлури.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гепатит С, Почки, Пересадка почки, Донорские почки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь