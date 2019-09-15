"Фейк или правда": почему мы верим ложным новостям

Новости науки:"Инфо шторм": как узнать, что вам не врут в новостях

Мы живем в эпоху переизбытка самой разной информации. Сегодня сложно себе представить человека, который ничего не слышал о фейковых новостях. Английское слово fake переводится как поддельный, ненастоящий. Но как понять, какие новости являются правдой, а какие нет? Датские ученые Винсент Хендрикс и Пелле Хансен называют эпоху фейковых новостей «информационной бурей» или инфо штормом. Но неужели причина того, что многие доверяют фальшивой информации кроется исключительно в рассказах о человеческой глупости и неразумности? Давайте попробуем в этом разобраться.

Что такое фейковые новости?

Фейковые, то есть лживые, поддельные новости — это информация или информационный продукт, в составе которого частично или полностью отсутствует правдивая информация. В прошлом лживые новости, что печатали в газетах, называли “уткой”. Их особенностью всегда являлась то, что они невероятно быстро распространялись.

Однако если газетные утки часто были обыкновенной штукой или распространялись намеренно, сегодня фейковые новости встречаются даже в самых уважаемых средствах массовой информации.

Почему мы верим фальшивым новостям?

Как утверждают Хендрикс и Хансен, когда у нас нет достаточного количества информации для того, чтобы увидеть всю картину целиком или если мы не хотим ничего проверять или на это нет времени, мы смотрим на реакцию окружающих. Логично, что когда мы мало знаем о чем-либо, нам интересно узнать мнение тех, кто рядом с нами. Исследователи сообщают, что зачастую личные убеждения окружающих могут указать на то, что происходит на самом деле. Особенно если мы считаем,что наше окружение отлично разбирается в том или ином вопросе. Однако не стоит забывать о том, что далеко не все люди из нашего окружения являются экспертами по всем вопросам.

Специалисты полагают, что причина доверия к фальшивым новостям, возможно, кроется в том, что сегодня многие не понимают как распространяется информация в интернете. И не проверяют факты. Как вы считаете, какие еще причины способствуют доверию к фальшивым новостям? Обсудить эти и другие острые вопросы, связанные с фейк ньюс можно в нашем Telegram-чате.

Как понять, что вам говорят правду?

Лучшим способом в борьбе с фейковыми новостями ученые называют способность мыслить критически. Напомним, что критическое мышление — это способ мышления, при котором человек подвергает сомнению не только собственные убеждения, но и любую поступающую информацию. Однако сегодня фейковые новости преобразились настолько, что даже профессионалы своего дела, работающие в крупных СМИ, не всегда могут отличить правду от вымысла.

Ситуация усугубилась с появлением социальных сетей. Сегодня каждый может поделиться со своими друзьями любой информацией. Так можно придумать какую угодно историю, добавить в нее немного реальных событий и выдать все за чистую монету. А социальные сети очень часто используются как способ наращивания и привлечения аудитории. Так что чем громче и ярче новость — тем больше людей зайдет на вашу страничку. Это подводит нас к следующему способу, позволяющему отличить правдивую информацию от ложной — фейковые новости очень часто “стреляют” — то есть разлетаются по социальным сетям моментально.

Это происходит потому, что среднестатистический читатель с большой вероятностью пропустит обычные новости культуры и экономики, но обязательно перейдет по ссылке с броским и нестандартным заголовком.

Читатели любят интересные сюжеты, вот к ним на помощь и приходят создатели фейк ньюс. Так что внимательно читайте заголовки.

Ну, и конечно, проверяйте информацию. Лучше всего делать это всегда. Да, на поиски первоисточников требуется время, однако если важная информация, которая попалась вам на глаза, не вызывает доверия — вы знаете что делать.