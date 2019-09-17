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Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе

Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
14:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay.com

Новости науки:Принятый в настоящее время возраст Вселенной составляет 13,7 миллиарда лет.

Новые расчеты предполагают, что Вселенная может быть на пару миллиардов лет моложе, чем считалось ранее.

Ученые оценивают возраст Вселенной, используя движение звезд, чтобы измерить, насколько быстро она расширяется. Если Вселенная расширяется быстрее, это означает, что она быстрее достигла своего нынешнего размера и поэтому должна быть относительно моложе. Скорость расширения, называемая постоянной Хаббла, является одним из самых важных чисел в космологии. Увеличенное значение постоянной Хаббла означает, что Вселенная расширяется с большим ускорением, и ее возраст на самом деле ниже.

Он был вычислен исходя из значения постоянной Хаббла, равной 70. Но научная группа из Института Макса Планка в Германии провела свои расчеты и получила значение постоянной Хаббла, равное 82,4, что соответствует возрасту Вселенной в 11,4 миллиарда лет.

Для расчетов исследователи применяли концепцию гравитационного линзирования. Она заключается в том, что объекты с большой массой могут искривлять пространство-время вокруг себя, таким образом позволяя смотреть через них на далекие объекты, как сквозь линзу. Ученые использовали особый тип этого эффекта, который называется линзированием с задержкой времени. С помощью такого метода астрономам удалось получить информацию о двух далеких объектах и оценить ускорение, с которым они удаляются от Земли.

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По словам ученых, они не утверждают, что это значение точнее всех предыдущих оценок. Оно основано на совершенно другом методе и использует всего два объекта для расчетов, что связано с большой погрешностью. Поэтому реальная скорость расширения Вселенной и ее возраст могут быть как меньше, так и больше.

Ранее группа европейских исследователей изучила остаточное излучение от Большого Взрыва и объявила скорость расширения более медленной — постоянная Хаббла оказалась равна 67. В этом году Нобелевский лауреат Астрофизик Адам Рисс из Института космических телескопов использовал супертелескоп NASA для оценки той же константы и получил значение 74. А еще одна команда в начале этого года насчитала величину 73,3.

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