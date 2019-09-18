На орбите Земли хотят построить первый космический отель

Новости науки:На борту космического отеля будет возможно играть в баскетбол и сидеть в баре.

Американская компания The Gateway Foundations заявила о планах открыть первый в истории космический отель. Он будет размещен на орбите Земли. Об этом пишет ABC News.

Как пояснили в компании, космическая станция будет создавать искусственную гравитацию различной скорости.

Что интересного обещают? Как рассказал архитектор космической станции Тим Алатор, на борту космического отеля будет немало развлечений: баскетбол, батуты и скалолазание с низкой гравитацией. Кроме того, на станции будут доступны рестораны, бары, площадки, где будут устраивать концерты, показы фильмов и семинары.

Запуск отеля должен состояться до 2025 года. Разработчики ожидают около 100 посетителей ежемесячно.

"Хотя сначала космические путешествия смогут позволить себе лишь состоятельные люди, конечная цель — сделать этот опыт доступным для всех", — говорит Алаторр.