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На орбите Земли хотят построить первый космический отель

На орбите Земли хотят построить первый космический отель
08:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:На борту космического отеля будет возможно играть в баскетбол и сидеть в баре.

Американская компания The Gateway Foundations заявила о планах открыть первый в истории космический отель. Он будет размещен на орбите Земли. Об этом пишет ABC News. 

Как пояснили в компании, космическая станция будет создавать искусственную гравитацию различной скорости.

Что интересного обещают? Как рассказал архитектор космической станции Тим Алатор, на борту космического отеля будет немало развлечений: баскетбол, батуты и скалолазание с низкой гравитацией. Кроме того, на станции будут доступны рестораны, бары, площадки, где будут устраивать концерты, показы фильмов и семинары.

Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе

Запуск отеля должен состояться до 2025 года. Разработчики ожидают около 100 посетителей ежемесячно.

"Хотя сначала космические путешествия смогут позволить себе лишь состоятельные люди, конечная цель — сделать этот опыт доступным для всех", — говорит Алаторр.

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Все по теме:

Земля, Космос, Наука, Космический отель, Первый космический отель, Орбита Земля.
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