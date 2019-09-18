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Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать

Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать
14:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Споры о возрасте колец Сатурна продолжаются уже много лет, и сегодня раздается все больше голосов в пользу версии об их молодости.

В последние годы все чаще говорят, что кольцам Сатурна не больше пары сотен миллионов лет, но французские астрофизики считают их ровесниками самой Солнечной системы.

По мнению многих специалистов, блистательная кольцевая система образовалась не более 100-200 миллионов лет назад, когда на Земле уже давно и уверенно царствовали динозавры. 

В подтверждение этому часто ссылаются на химический состав колец: из 15400 триллионов тонн их массы более 95 процентов приходится на водный лед. И если бы они были по-настоящему древними, то за миллиарды лет собрали бы множество проносящихся микрометеоритов и пыли, а с ними — достаточные количества обычных силикатов, которых в кольцах не наблюдается. 

Но вот Аурелиан Крида (Aurelien Crida) и его коллеги из французской Обсерватории Лазурного берега считают такие доводы сильным упрощением. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, они предлагают несколько идей, которые могут объяснять состав колец даже при весьма почтенном возрасте, сравнимом с возрастом самого Сатурна. 

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Прежде всего, интенсивность метеоритной бомбардировки может существенно различаться в разные эпохи истории Солнечной системы. Например, наблюдаемый сегодня уровень может быть выше обычного из-за неизвестного нам столкновения и разрушения объектов в далеком Поясе Койпера. Кроме того, кольца Сатурна могут естественным образом «очищаться». 

Зонд Cassini, который в 2017 году завершил свою миссию эффектным нырком в газовые недра планеты, заметил присутствие органики в верхних слоях атмосферы, а также массу мелких частиц между ними и ближайшими кольцами. Скорее всего этот поток создается веществом, падающим именно из колец, вымываясь в процессе эрозии и оставляя за собой почти что чистый лед. Наконец, в пользу древности колец свидетельствует их масса: 15,4 триллионов тонн отлично согласуются с расчетами их динамики на протяжении примерно 4,5 миллиардов лет.

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Сатурн, Исследования, Наука, Кольца Сатурна.
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