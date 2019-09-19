Скачать
Четверг, 19.09.2019
Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины
Глава Пентагона поделился впечатлениями от разговора с министром обороны Украины
Гончарук: Ключевые направления работы ИНП останутся неизменными
Гончарук: Ключевые направления работы ИНП останутся неизменными
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
То, что нужно: Google сможет указывать на ту часть видео, которая вам нужна
То, что нужно: Google сможет указывать на ту часть видео, которая вам нужна

Нейтрино "похудели": Физики уточнили массу частицы

Нейтрино "похудели": Физики уточнили массу частицы
02:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Физики ограничили массу нейтрино вдвое.

Международная группа физиков в ходе эксперимента на установке KATRIN в немецком Карлсруэ ограничила массу нейтрино вдвое. Исследователи выяснили, что масса частицы не превышает 1,1 эВ, хотя ранее считалось, что она не должна превышать 2,2 эВ. Результаты исследования опубликованы в arXiv.org.

Нейтрино — это элементарные частицы, которые взаимодействуют с окружающей материей только посредством гравитации и так называемых слабых взаимодействий. Известно, что существуют три вида нейтрино — тау, мюонные частицы и антинейтрино.

Теперь исследователи решили уточнить массу этих элементарных частиц с помощью установки KATRIN — емкости с водой, в которой установлены светочувствительные датчики, генераторы магнитных полей и сосуд с тритием.

При распаде ядра тяжелого водорода, высвобождающийся электрон попадает в магнитную ловушку и направляется в длинный коридор, где измеряется его масса. Таким образом исследователям удалось установить, что масса нейтрино не превышает 1,1 эВ.

Кольца Сатурна, возможно, в 40 раз старше, чем принято считать

Предыдущие эксперименты при этом показывали, что масса нейтрино не превышает 2,2 эВ, отмечают авторы исследования.

"Полученные нами результаты оправдывают 18 лет усилий, которые мы потратили на разработку проекта KATRIN и его воплощение в жизнь. И это лишь первый результат, который показывает научному сообществу, что наша установка работает и получает достоверные данные", - говорит Гвидо Дрекслин, представитель проекта KATRIN

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Физика, Частицы, Нейтрино, KATRIN.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
03 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
04 Гороскоп на завтра, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Ребенок часто болеет: ошибки родителей, которые не стоит совершать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Метро Киева возобновило работу
Метро Киева возобновило работу
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра
Аллергикам сулят нелегкие времена и виной тому глобальное потепление
Аллергикам сулят нелегкие времена и виной тому глобальное потепление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь