Нейтрино "похудели": Физики уточнили массу частицы

Новости науки:Физики ограничили массу нейтрино вдвое.

Международная группа физиков в ходе эксперимента на установке KATRIN в немецком Карлсруэ ограничила массу нейтрино вдвое. Исследователи выяснили, что масса частицы не превышает 1,1 эВ, хотя ранее считалось, что она не должна превышать 2,2 эВ. Результаты исследования опубликованы в arXiv.org.

Нейтрино — это элементарные частицы, которые взаимодействуют с окружающей материей только посредством гравитации и так называемых слабых взаимодействий. Известно, что существуют три вида нейтрино — тау, мюонные частицы и антинейтрино.

Теперь исследователи решили уточнить массу этих элементарных частиц с помощью установки KATRIN — емкости с водой, в которой установлены светочувствительные датчики, генераторы магнитных полей и сосуд с тритием.

При распаде ядра тяжелого водорода, высвобождающийся электрон попадает в магнитную ловушку и направляется в длинный коридор, где измеряется его масса. Таким образом исследователям удалось установить, что масса нейтрино не превышает 1,1 эВ.

Предыдущие эксперименты при этом показывали, что масса нейтрино не превышает 2,2 эВ, отмечают авторы исследования.

"Полученные нами результаты оправдывают 18 лет усилий, которые мы потратили на разработку проекта KATRIN и его воплощение в жизнь. И это лишь первый результат, который показывает научному сообществу, что наша установка работает и получает достоверные данные", - говорит Гвидо Дрекслин, представитель проекта KATRIN