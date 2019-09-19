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Четверг, 19.09.2019
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Обнаружена самая массивная нейтронная звезда

Обнаружена самая массивная нейтронная звезда
07:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Звезда называется J0740 + 6620 и в 2,17 раз тяжелее Солнца.

Американские ученые нашли нейтронную звезду, которая весит вдвое больше Солнца. При этом ее диаметр составляет всего 30 км.

Именно такой пульсар и обнаружили астрономы из Университета Вирджиния. Ученые смогли измерить вес этого пульсара благодаря эффекту Шарп, также известного как гравитационная задержка сигнала. Он предусматривает измерение веса пульсара с помощью измерения частоты его вращения в двоичной системе (пульсар и белый карлик на его орбите).

J0740 + 6620 вращается несколько сотен раз в секунду. Опираясь на эти данные астрономы и подсчитали точный вес пульсара.

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Ранее ученые считали, что масса пульсаров не может составлять более трех масс Солнца, и, возможно, астрономы из Университета Вирджиния открыли самый тяжелый пульсар в истории космических исследований.

"Нейтронные звезды так же загадочны, как и очаровательны. Эти объекты размером с город являются по сути гигантскими атомными ядрами. Они настолько мощные, что их внутренности приобретают удивительные свойства. Выявление максимальной массы может многому научить нас в этом иначе недоступном царстве астрофизики", – говорит один из авторов открытия.

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Космос, Солнце, Наука, Звезды, Нейтронная звезда.
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