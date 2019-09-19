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Мужское и женское мышление – миф или факт?

Мужское и женское мышление – миф или факт?
23:43 Чт, 19 Сентябрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Говорить о гендерных особенностях характера – ошибочно.

Качества, которые традиционно считают "мужскими" или "женскими" могут быть свойствены каждому человеку. Специалисты, которые до сих пор считают, что разница между женским и мужским мышлением существует, ошибочно интерпретируют научные данные и несколько архаичные взгляды, убеждают нейробиологи.

Действительно, среди программистов или математиков меньше женщин, но вместо того, чтобы составлять списки качеств, которые необходимы для тех или иных профессий, специалисты часто объявляют ту или иную профессию "мужской".

При этом не указывают, что одну и ту же работу могут выполнять одинаково хорошо как мужчины, так и женщины.

Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Люди в целом, а не в зависимости от статьи, имеют разные наборы качеств и особенностей. Мы привыкли разделять качества на "мужские" и "женские", но четкой связи между таким разделением не существует. Разделять склад ума на "мужской" и "женский" не следует. Это то же самое, если сказать, что каждый человек с набором "мужских" качеств, проявив физическую агрессию, будет ассоциироваться только с мужским полом.

Существуют физиологические различия между мужским и женским мозгом. Но трактовать это таким образом, что склад ума женщины и мужчины отличается – не верно.

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Мозг, Женщины, Мужчины, Наука, Миф, Факт, Мужское мышление, Склад ума, Мужское и женское мышление, женское мышление, Гендерные особенности.
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