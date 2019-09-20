Интересные научные факты о нашем теле: вы будете в шоке

1 Пару чашек кофе в день приносят пользу По данным British Medical Journal, употребление от 2 до 4 чашек кофе в день полезно для нашего здоровья. Существующие данные связывают потребление кофе с положительными результатами для здоровья. Кажется, что употребление кофе в умеренных количествах снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Любители кофе также могут быть защищены от ряда других заболеваний, таких как диабет и деменция.

2 Оптимисты живут дольше Согласно исследованиям, оптимисты живут дольше, чем пессимисты. Поскольку они, как правило, больше тренируются и едят более здоровую пищу, у оптимистов больше шансов иметь более здоровое тело, нормальное кровяное давление и уровень холестерина.

3 Наши тела были созданы для углеводов Исследователи из Университета Буффало изучили 46 видов млекопитающих и выяснили, что человеческие тела действительно эволюционировали, чтобы иметь возможность переваривать больше углеводов. Действительно, у людей больше гена амилазы, фермента, который расщепляет углеводы и производит энергию, тем самым подпитывая наши тела.

4 Светодиодные фонари могут вызвать сильное напряжение зрения Мы находим светодиодные светильники в большинстве современных объектов, как бытовых, так и общественных, и технология светодиодной подсветки довольно распространена. Тем не менее, эти огни представляют значительный риск повреждения глаз. Исследование 2018 года связывает использование устройств с подсветкой экрана с плохим сном. Люди, которые выключают телефон по крайней мере за час до сна, сообщают о том, что у них были лучшие показатели сна, чем у тех, кто использует устройства со светодиодным дисплеем после 10 вечера. Фактически, светодиодные фонари могут влиять на наш циркадный ритм, процесс, который регулирует цикл сна-бодрствования и может вызвать у нас развитие головных болей, зрительной усталости и общего зрительного дискомфорта, что, в свою очередь, увеличивает риск несчастных случаев.

5 Ваше тело не получает пользу от диеты Математика проста: сжигайте больше калорий, чем вы едите, и вы потеряете лишние килограммы, от которых хотите избавиться. Но диета не может быть такой простой. Недавнее исследование показало, что жесткое ограничение калорий замедляет наш метаболизм, что, в свою очередь, заставляет наши тела переходить в "режим выживания" для экономии энергии. К тому же, пропуск еды просто не годится. На самом деле, диета может быть более вредной, чем мы думаем. Сигналы голода - это способ сказать вашему телу, что ему нужна доза энергии.

6 Изучение нового языка омолаживает мозг Преимущество билингвизма является бесспорным. Изучение второго языка в зрелом возрасте может быть сложнее, чем изучение ребенком в детстве, но усилия того стоят. Помимо того, что это является полезным навыком, владение вторым языком замедляет старение мозга, даже когда процесс обучения начинается в более позднем возрасте.

7 Овсянка делает нас счастливее В последнее время овсянка стала более популярной и не зря. В дополнение к питательному завтраку, овсянка оказывает благотворное влияние на наше настроение. Овсянка - это полезный углевод, стимулирующий выработку серотонина. Серотонин - это химическое вещество, отвечающее за наше общее благополучие и счастье.

8 Люди, которые ходят быстрым темпом, делают свое сердце более здоровым Любители фитнеса уже получают свои еженедельные упражнения, но некоторые из нас съеживаются от одного взгляда на беговую дорожку. Однако физическая активность не обязательно включает в себя сложное снаряжение и сложные упражнения: ходьба всего 30 минут в день в быстром темпе помогает нашему общему здоровью. Люди, которые занимаются регулярной быстрой ходьбой, на 31% реже заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто не занимается аэробикой и снижают риск смерти на 32%.

9 Люди, которые едят здоровую пищу, имеют лучший слух Вздутие живота, чрезмерное увеличение веса и дефицит витаминов - это лишь некоторые из вредных последствий несбалансированного питания. Но знаете ли вы, что еда влияет и на слух? Исследования показывают, что количество и качество потребляемой нами пищи играют важную роль в нашем слуховом здоровье. Хотя иногда после большого приема пищи это лишь временный эффект, исследователи связывают нашу ежедневную диету с потерей слуха.