Болезни ушей, возможно, довели неандертальцев до вымирания

Новости науки:Неандертальцев могла погубить "детская" болезнь.

Вымирание неандертальцев до сих пор остается одной из нерешенных загадок антропологии. Исследование, проведенное группой анатомов и антропологов, показывает, что причина исчезновения этой ветви рода людей может крыться в анатомических особенностях. Соответствующая статья под названием "Реконструкция неандертальской евстахиевой трубы: новый взгляд на восприимчивость к болезням, цену здоровья и вымирание" опубликована в журнале The Anatomical Record.

Существует версия, что причиной вымирания неандертальцев могла стать прионная инфекция, например, трансмиссивная губчатая энцефалопатия — болезнь, возбуждаемая белками с аномальной структурой. Она приводит к разрушению коры головного мозга, деградации умственных и физических способностей. Такие инфекции характерны для сообществ, в которых процветает каннибализм.

Но авторы нового исследования предполагают, что к вымиранию могла привести гораздо менее жуткая болезнь, например, хронический евстахиит, который сегодня часто встречается у маленьких детей. Это воспаление слизистой оболочки слуховой трубы, канала, соединяющего среднее ухо с носоглоткой.

"Это может показаться притянутым за уши, но когда мы впервые реконструировали строение слуховых труб неандертальцев, то обнаружили, что они удивительно похожи на трубы младенцев", — говорит Сэмюэль Маркес, адъюнкт-профессор и один из соавторов исследования. По словам ученого, хронические инфекции среднего уха у детей обусловлены короткой длиной и почти горизонтальным расположением евстахиевых труб. Однако у современных людей после пятилетнего возраста эти каналы удлиняются и сдвигаются вертикальнее, что практически исключает накопление влаги и развитие инфекций в более зрелом возрасте.

А вот у неандертальцев длина и расположение евстахиевой трубы с возрастом не менялись. Поэтому для них ушные инфекции вместе с их осложнениями, такими как потеря слуха и пневмония, были серьезной угрозой на протяжении всей жизни. "Речь не просто об угрозе смерти от инфекции", — объясняет Сэмюэль Маркес. "Если вы постоянно болеете, вы не будете [...] способны конкурировать со своими "двоюродными братьями" Homo Sapiens за еду и другие ресурсы".

По словам ученых, их исследование затрагивает неприметную часть тела, которой прежде полностью пренебрегали. Эта работа может изменить наше понимание того, почему человек разумный построил мощную цивилизацию, а от неандертальцев не осталось и следа.