"Лучшие друзья девушек": в алмазе найден новый минерал

Новости науки:Исследователи обнаружили внутри алмаза новый минерал.

Можно предположить, что теперь бриллианты являются лучшими друзьями не только девушек, но и ученых. Однако не стоит забывать о том, что бриллиантом называется ограненный алмаз, а в данной статье речь пойдет о природном минерале. Студент университета Альберты (Канада) обнаружил новый, ранее неизвестный природе минерал внутри алмаза. Сам алмаз был найден в шахте на территории Южной Африки. Минерал получил название в честь основателя современной геохимии Виктора Морица Гольдшмидта.

Из чего состоят алмазы?

Итак, алмаз — это самый твердый из всех существующих в природе минералов. Его добывают из россыпных залежей или так называемых кимберлитовых трубок. Впервые эти блестящие камушки обнаружили случайно в городе Кимберли в ЮАР в 1870 году. С тех пор все минералы этой породы называют кимберлитами. Крупнейшие алмазные месторождения находятся в Австралии, России, Канаде и Африке.

Алмаз уникален тем, что состоит из преимущественно одного элемента — кристаллического углерода, который обладает удивительными свойствами. Не секрет, что у алмаза высочайшая температура плавления, самая высокая твердость и низкий коэффициент трения. Ценность этого минерала измеряется в специальных единицах, которые называют каратами. Один карат равен 0,2 граммам. Как правило, все алмазы имеют небольшой вес, однако встречаются и камушки покрупнее.

Так, самый большой алмаз в мире был обнаружен в южной-американской шахте Piner mine в 1905 году. Минерал получил название Куллинан. Его масса равняется 621,35 граммам. Куллинан был преподнесен в подарок английскому королю Эдуарду VII в день его рождения. Его королевское высочество поручило разделить алмаз. В результате Куллинан был разделен на 2 крупных монолитных блока, 7 средних осколков и около ста мельчайших.

Какой минерал обнаружили в Гольдшмидте?

Исследование об обнаружении внутри алмаза нового минерала было опубликовано в журнале American Mineralogist. По словам специалистов, Гольдшмидт обладает необычной химической характеристикой для минерала из мантии Земли. В Гольдшмидтите содержится высокая концентрация таких элементов, как калий, ниобий, церий и лантан. При этом, в остальной части мантии Земли преобладают совсем другие элементы, например магний и железо.

Специалисты сходятся во мнении, что для того чтобы ниобий и калий являлись составляющей основной части минерала, алмаз должен был образоваться в результате по-настоящему исключительных процессов. Согласно подсчетам исследователей, Гольдшмидт образовался на глубине примерно в 170 км, при температурах, которые достигали почти 1200 градусов Цельсия.

Чтобы получить больше информации о химии процессов, происходящих глубоко под Землей, ученые концентрируются на невероятно маленьких минеральных включениях внутри алмазов. В конце концов это намного проще чем пытаться пробить земную кору.

Отметим, что настоящее исследование — это работа международной группы ученых, в которую вошли минерологи, технические специалисты, и исследователи из разных университетов. Это открытие позволяет получить представление о процессах, которые происходят глубоко под поверхностью нашей планеты и влияют на процесс образования алмазов.