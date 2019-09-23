Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США
Импичмент Трампа возможен - заявление Конгресса США
Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком
Малиновский стал лучшим игроком в матче с Фиорентиной
Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)

"Лучшие друзья девушек": в алмазе найден новый минерал

"Лучшие друзья девушек": в алмазе найден новый минерал
00:08 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото из открытых источников

Новости науки:Исследователи обнаружили внутри алмаза новый минерал.

Можно предположить, что теперь бриллианты являются лучшими друзьями не только девушек, но и ученых. Однако не стоит забывать о том, что бриллиантом называется ограненный алмаз, а в данной статье речь пойдет о природном минерале. Студент университета Альберты (Канада) обнаружил новый, ранее неизвестный природе минерал внутри алмаза. Сам алмаз был найден в шахте на территории Южной Африки. Минерал получил название в честь основателя современной геохимии Виктора Морица Гольдшмидта.

Из чего состоят алмазы?

Итак, алмаз — это самый твердый из всех существующих в природе минералов. Его добывают из россыпных залежей или так называемых кимберлитовых трубок. Впервые эти блестящие камушки обнаружили случайно в городе Кимберли в ЮАР в 1870 году. С тех пор все минералы этой породы называют кимберлитами. Крупнейшие алмазные месторождения находятся в Австралии, России, Канаде и Африке.

Алмаз уникален тем, что состоит из преимущественно одного элемента — кристаллического углерода, который обладает удивительными свойствами. Не секрет, что у алмаза высочайшая температура плавления, самая высокая твердость и низкий коэффициент трения. Ценность этого минерала измеряется в специальных единицах, которые называют каратами. Один карат равен 0,2 граммам. Как правило, все алмазы имеют небольшой вес, однако встречаются и камушки покрупнее.

Так, самый большой алмаз в мире был обнаружен в южной-американской шахте Piner mine в 1905 году. Минерал получил название Куллинан. Его масса равняется 621,35 граммам. Куллинан был преподнесен в подарок английскому королю Эдуарду VII в день его рождения. Его королевское высочество поручило разделить алмаз. В результате Куллинан был разделен на 2 крупных монолитных блока, 7 средних осколков и около ста мельчайших.

Какой минерал обнаружили в Гольдшмидте?

Исследование об обнаружении внутри алмаза нового минерала было опубликовано в журнале American Mineralogist. По словам специалистов, Гольдшмидт обладает необычной химической характеристикой для минерала из мантии Земли. В Гольдшмидтите содержится высокая концентрация таких элементов, как калий, ниобий, церий и лантан. При этом, в остальной части мантии Земли преобладают совсем другие элементы, например магний и железо.

Специалисты сходятся во мнении, что для того чтобы ниобий и калий являлись составляющей основной части минерала, алмаз должен был образоваться в результате по-настоящему исключительных процессов. Согласно подсчетам исследователей, Гольдшмидт образовался на глубине примерно в 170 км, при температурах, которые достигали почти 1200 градусов Цельсия.

Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли

Чтобы получить больше информации о химии процессов, происходящих глубоко под Землей, ученые концентрируются на невероятно маленьких минеральных включениях внутри алмазов. В конце концов это намного проще чем пытаться пробить земную кору.

Отметим, что настоящее исследование — это работа международной группы ученых, в которую вошли минерологи, технические специалисты, и исследователи из разных университетов. Это открытие позволяет получить представление о процессах, которые происходят глубоко под поверхностью нашей планеты и влияют на процесс образования алмазов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Драгоценности, Алмаз, Бриллиант, Минерал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
03 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
04 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
05 Забудьте о бабьем лете: с понедельника похолодание и заморозки ночью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптики советуют готовиться к заморозкам
Синоптики советуют готовиться к заморозкам
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
На Одесчине в нацпарке избили инспектора-инвалида
На Одесчине в нацпарке избили инспектора-инвалида
Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года
Лунный посевной календарь с 23 сентября по 29 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь