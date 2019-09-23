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Китай запустил два новых спутника системы "Бэйдоу"

Китай запустил два новых спутника системы "Бэйдоу"
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости науки:Это 47-й и 48-й спутники навигационной системы "Бэйдоу".

Китай запустил в космос два новых спутника системы "Бэйдоу". Об этом сообщает Синьхуа.

"В понедельник в 05:10 утра с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая был успешно произведен запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы "Бэйдоу"", - говорится в сообщении.

С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" два спутника были выведены на орбиту. 

Новые спутники и ракета-носитель были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST) и Китайским исследовательским институтом ракетной техники, которые работают при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

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После испытаний на орбите новые спутники присоединятся к работе уже находящихся на орбите спутников системы "Бэйдоу" для повышения ее точности позиционирования.

Китай завершит создание глобальной сети навигационной спутниковой системы "Бэйдоу" к 2020 году.

Данный запуск стал 312-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн" ("Великий поход").

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Китай, Исследования, Наука, Спутники, Бэйдоу.
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