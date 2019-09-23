Китай запустил два новых спутника системы "Бэйдоу"

Китай запустил в космос два новых спутника системы "Бэйдоу". Об этом сообщает Синьхуа.
"В понедельник в 05:10 утра с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая был успешно произведен запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы "Бэйдоу"", - говорится в сообщении.
С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" два спутника были выведены на орбиту.
Новые спутники и ракета-носитель были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST) и Китайским исследовательским институтом ракетной техники, которые работают при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).
После испытаний на орбите новые спутники присоединятся к работе уже находящихся на орбите спутников системы "Бэйдоу" для повышения ее точности позиционирования.
Китай завершит создание глобальной сети навигационной спутниковой системы "Бэйдоу" к 2020 году.
Данный запуск стал 312-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн" ("Великий поход").