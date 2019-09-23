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Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь

Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь
13:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

Новости науки:Экзопланеты в так называемой "зоне Венере" могут содержать жидкую воду и умеренный климат.

Период "земной" климатической стабильности Венеры мог длиться до 3 миллиардов лет.

На Венере мог быть стабильный климат в течение миллиарда лет, пока таинственная катастрофа не изменила планету на "адскую". Об этом говорится на Science alert.

Группа ученых в ходе математического моделирования 3D GCM (модель общей циркуляции) пришла к выводу, что Венера "большую часть своей истории провела с поверхностной жидкой водой, тектоникой плит и со стабильным умеренным климатом".

Исследователи предполагают, что этот период "земной" климатической стабильности с жидкой водой в океанах Венеры мог длиться до 3 миллиардов лет, базируясь на ряде симуляций климатических условий древней планеты.

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Они, в частности, рассматривают сценарий с давним существованием как глубоких (310 метров), так и мелких (10 метров) смоделированных океанов от 20 до 40 градусов по Цельсию, а также сценарий водного мира, где океан покрывает всю планету.

Умеренный климат, считают ученые, изменился на невероятно жаркий и токсический 700 миллионов лет назад, возможно, вследствие интенсивной вулканической активности, когда магма затвердевала на поверхности планеты, приостановив цикл поглощения углекислого газа горными породами и препятствуя реабсорбции газа.

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Исследования, Наука, Венера, Жизнь на Венере.
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