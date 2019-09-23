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Раковые клетки способны соединятся с нейронами головного мозга

Раковые клетки способны соединятся с нейронами головного мозга
19:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученым удалось доказать, каким образом раковые клетки стимулируют свою активность.

Сразу две новые статьи, опубликованные в журнале Nature, раскрыли еще одну удивительную и пугающую способность клеток раковой опухоли. Дело в том, что несколько лет назад команда профессора Стэнфордского университета Мишель Монье (Michelle Monje) обнаружила, что развитие глиомы - основного вида опухоли головного мозга - ускоряется, если окружающие нейроны проявляют высокую активность.

Уже тогда авторы предположили: это происходит из-за того, что опухоль получает от них какие-то вещества. Вскоре гипотезу удалось подтвердить: эксперименты с ГМ-мышами показали, что при подавлении синтеза белков, которые управляют формированием синапсов, соединений нервных клеток, глиома фактически перестает расти. Новая работа команды Монье демонстрирует этот механизм и на людях.

Ученые показали, что некоторые клетки опухоли формируют видимые под микроскопом "синапсы", подключаясь напрямую к нервным клеткам. Таким образом, рак "интегрируется" непосредственно в нейронные сети мозга, высасывая поступающие из них вещества. Более того, глиома сама оказалась способна стимулировать активность нейронов, усиливая питающий ее поток.

После химиотерапии раковые клетки пожирают друг друга (Видео)

К аналогичным выводам пришли авторы второй статьи в журнале Nature, медики из команды профессора Гейдельбергского университета Франка Винклера (Frank Winkler), изучившие процесс "встраивания" в мозг другого вида глиомы. "Они действуют как вампиры", - резюмировал Винклер результаты этой работы. Остается вопрос, насколько способны к такому "нейронному паразитизму" другие виды рака, в том числе те, которые развиваются в других тканях, куда дотягиваются многочисленные клетки периферической нервной системы.

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Раковые клетки, Нейроны, Головной мозг, Нейроны головного мозга.
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