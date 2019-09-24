Не хуже собак: кошки тоже очень преданные животные

Новости науки:Ученые провели тесты и выяснили степень преданности кошек своим хозяевам.

Мы привыкли думать, что собаки — эталон преданности среди домашних животных. Считается, что кошки не так часто проявляют свою любовь к хозяину, частенько его царапают и кусают. Но новое исследование опровергает этот факт и показывает, что кошки могут быть как минимум столь же преданными человеку питомцами, как и собаки.

Чтобы выяснить степень привязанности животных, ученые традиционно пользуются специальным тестом. Он заключается в том, что исследуемое животное в одиночестве помещают в незнакомую ему среду, а через некоторое время дают ему увидеться с хозяином и наблюдают реакцию испытуемого. Затем специалисты проводят контрольный эксперимент: анализируют реакцию животного на появление хозяина в знакомой обстановке. Таким образом можно понять степень преданности питомца. Похожие тесты уже проводили на обезьянах и собаках: они показали высокую степень преданности человеку обоих видов.

Для нового эксперимента команда ученых выбрала 79 котят и 38 взрослых кошек. Взрослые животные участвовали в тесте только один раз, а котята были проверены дважды — в начале эксперимента и через два месяца после того, как 39 из них прошли шестинедельный курс обучения и социализации. Остальные 40 выступали в качестве контрольной группы.

Во время теста животное вместе с человеком помещали в комнату, в которой хозяин должен был сидеть в кругу. Чтобы кошка могла подойти к человеку, она должна была пересечь линию окружности. Проведя две минуты вместе, хозяин оставил животное в одиночестве, а еще через две минуты вернулся и сел в круг. Весь эксперимент записывали на видео, анализ которого позволил ученым сделать выводы о поведении домашних питомцев.

Оказалось, примерно 65 процентов и кошек, и котят были сильно привязаны к своим хозяевам. Это значение близко к величинам, полученным в таком же тесте на человеческих младенцах. И, как ни странно, процент преданных человеку кошек оказался выше по сравнению с собаками. Эксперименты с последними показали, что только 61 процент из них чувствуют привязанность к хозяину.