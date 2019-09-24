Скачать
Вторник, 24.09.2019
Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ
Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ
Гончарук ответил на открытое письмо Минздрава
Гончарук ответил на открытое письмо Минздрава
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)

Не хуже собак: кошки тоже очень преданные животные

Не хуже собак: кошки тоже очень преданные животные
22:27 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые провели тесты и выяснили степень преданности кошек своим хозяевам.

Мы привыкли думать, что собаки — эталон преданности среди домашних животных. Считается, что кошки не так часто проявляют свою любовь к хозяину, частенько его царапают и кусают. Но новое исследование опровергает этот факт и показывает, что кошки могут быть как минимум столь же преданными человеку питомцами, как и собаки.

Чтобы выяснить степень привязанности животных, ученые традиционно пользуются специальным тестом. Он заключается в том, что исследуемое животное в одиночестве помещают в незнакомую ему среду, а через некоторое время дают ему увидеться с хозяином и наблюдают реакцию испытуемого. Затем специалисты проводят контрольный эксперимент: анализируют реакцию животного на появление хозяина в знакомой обстановке. Таким образом можно понять степень преданности питомца. Похожие тесты уже проводили на обезьянах и собаках: они показали высокую степень преданности человеку обоих видов.

Для нового эксперимента команда ученых выбрала 79 котят и 38 взрослых кошек. Взрослые животные участвовали в тесте только один раз, а котята были проверены дважды — в начале эксперимента и через два месяца после того, как 39 из них прошли шестинедельный курс обучения и социализации. Остальные 40 выступали в качестве контрольной группы.

Во время теста животное вместе с человеком помещали в комнату, в которой хозяин должен был сидеть в кругу. Чтобы кошка могла подойти к человеку, она должна была пересечь линию окружности. Проведя две минуты вместе, хозяин оставил животное в одиночестве, а еще через две минуты вернулся и сел в круг. Весь эксперимент записывали на видео, анализ которого позволил ученым сделать выводы о поведении домашних питомцев.

Ученые выяснили, какое домашнее животное считается лучшим антидепрессантом

Оказалось, примерно 65 процентов и кошек, и котят были сильно привязаны к своим хозяевам. Это значение близко к величинам, полученным в таком же тесте на человеческих младенцах. И, как ни странно, процент преданных человеку кошек оказался выше по сравнению с собаками. Эксперименты с последними показали, что только 61 процент из них чувствуют привязанность к хозяину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Собаки, Наука, Кошки, Домашние животные, Преданность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
02 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
03 Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь