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"Моя остановочка": у орбиты Юпитера найден "вокзал" для комет

"Моя остановочка": у орбиты Юпитера найден "вокзал" для комет
15:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ледяные тела, задержавшиеся между орбитами гигантских планет Солнечной системы, могут перемещаться к центру через небольшой участок возле Юпитера.

Множество ледяных комет попадают во внутренние области Солнечной системы с далекой периферии — прежде всего, из Пояса Койпера и Облака Оорта, — выброшенные случайными столкновениями и гравитационными взаимодействиями. Источником их может служить и группа из десятков тысяч "кентавров" — каменных и ледяных астероидов, рассеянных на широком пространстве между орбитами Юпитера и Нептуна.

Периодически сближаясь то с одной, то с другой гигантской планетой, они выбрасываются их притяжением либо к центру Солнечной системы, либо обратно, в сторону Пояса Койпера. Считается, что оттуда они и прилетают, временно оказываясь "запертыми" между орбитами Нептуна и Юпитера, и через несколько миллионов лет снова срываются в путь уже в числе "комет семейства Юпитера" (Jupiter Family Comets, JFC).

Неясным остается вопрос о процессе "превращения" кентавров в JFC-кометы. Неизвестно, как развивается их движение к центру Солнечной системы и как они преодолевают орбиту Юпитера: ни одного объекта во время этого перелета пока не исследовано. Новую картину процесса предлагают Галь Сарид (Gal Sarid) и его коллеги из Университета Центральной Флориды, статья которых опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Авторы обнаружили еще одну временную «остановку» — область чуть снаружи орбиты Юпитера, где сейчас находятся два кентавра, включая 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), который время от времени раскрывает длинный кометный хвост. Моделируя его предысторию, ученые заметили, что в этой области пространства должен оказываться как минимум каждый пятый кентавр.

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Временно задержавшись здесь, вскоре под влиянием гравитации близкого Юпитера они срываются дальше, уходя к Солнцу в качестве «обычной» кометы. По оценкам ученых, сам SW1 отправится в путь не позднее чем через 4000 лет, а открытый благодаря ему регион примет новых временных поселенцев. Астрономы предполагают, что не менее двух третей всех JFC проходят через эту «остановку» возле Юпитера.

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Космос, Юпитер, Наука, Орбита, Кометы.
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