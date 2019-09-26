В CERN опять усомнились в Стандартной модели физики элементарных частиц

Новости науки:В CERN зафиксировали распад каона на пион, нейтрино и антинейтрино. Это может перевернуть физику малых частиц!

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям, крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий (CERN) обнаружили несколько крайне редких распада малых частиц. Об этом пишет Science Alert.

Во время эксперимента 200 физиков из коллаборации NA62 Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в течение трех лет наблюдали за бомбардировкой пучками протонов в ускорителе SPS бериллиевую мишень. В результате этих бомбардировок возникали около 1 млрд новых частиц в секунду. Около 6% из них составляли каоны — мезоны, содержащие один странный антикварк и один u- или d-кварк.

Время распада заряженного каона — около стомиллионной доли секунды. После этого он распадается на другие частицы. При этом Стандартная модель физики элементарных частиц утверждает, что 1 из 10 млрд каонов распадется на положительно заряженный пион и пару из нейтрино и антинейтрино.

В ходе эксперимента за 2016 год физики наблюдали около 100 млрд распадов положительных каонов. Распад на положительно заряженный пион и пару из нейтрино и антинейтрино произошел только в случае 1 из 100 млрд каонов, что в 10 раз противоречит Стандартной модели физики элементарных частиц.

В течение 2017 и 2018 год физики продолжили эксперимент, в ходе которого этот показатель вырос до 2,44 раз на 10 млрд.

Сейчас ученые продолжают изучать данные, полученные за 2018 год, чтобы найти новые доказательства или опровержения теории Стандартной модели физики элементарных частиц.