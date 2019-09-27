Искусственный интеллект впервые применили в целях лечения депрессии

Новости науки:Ученые показали, что они могут использовать изображение мозга пациента, чтобы выяснить, был ли эффективен назначенный ему препарат.

Депрессия, как измененное состояние психики, может иметь разные степени тяжести. Легкая форма этого состояния лечится курсами психотерапии, но тяжелые формы подвержены только медикаментозной терапии. Самое страшное, что все больше людей в мире становятся подвержены депрессии и имеют ее в той или иной форме. Но проблема в том, что при лечении тяжелых форм такого расстройства психики медикаменты действуют не на каждого пациента.

В новом исследовании ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса попытались найти паттерны мозговой активности, которые могли бы показать, насколько помог прием конкретных антидепрессантов в лечении депрессивных состояний. Для этого исследователи впервые использовали искусственный интеллект на основе нейронной сети.

Ранее ученые провели эксперименты на 300 людях, разделив их на три группы: здоровую контрольную, больных депрессией, которые принимали препараты, и больных, принимавших плацебо. Во время исследования ученые проводили сканирование мозга пациентов в состоянии покоя и при обработке эмоций. По словам авторов работы, визуализация активности мозга в различных состояниях была важна, чтобы получить более точную картину того, как депрессия проявляется у конкретного пациента. Среди участников, принимавших антидепрессанты, исследователи обнаружили связь между активностью в некоторых областях мозга и улучшением состояния в течение двух месяцев после приема антидепрессанта.

Новый эксперимент был более сложен. В ходе него участникам, проходившим томографию головного мозга, быстро показывали фотографии, которые иногда содержали противоречивые сообщения, такие как сердитое лицо со словом "счастливый" или наоборот. Каждому участнику было предложено прочитать слово на фотографии, прежде чем перейти к следующему изображению. Однако вместо того, чтобы наблюдать только за нейронными областями, которые считались важными для предсказания действия антидепрессантов, ученые использовали машинное обучение для анализа активности всего мозга.

ИИ идентифицировал определенные области мозга — например, в латеральной префронтальной коре, которые были наиболее важны для прогнозирования эффекта препаратов. Результаты показали, что участники, которые сильно нервничали во время эмоционального конфликта, были менее склонны к улучшению в течение восьми недель после начала приема препарата. Далее ученые планируют разработать более точные тесты для выявления связи между активностью мозга и приемом антидепрессантов. Открытие позволит адекватно тестировать новые препараты для лечения депрессивных расстройств.