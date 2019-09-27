Скачать
Пятница, 27.09.2019
Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН
Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН
"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии
"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

Искусственный интеллект впервые применили в целях лечения депрессии

Искусственный интеллект впервые применили в целях лечения депрессии
01:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Ученые показали, что они могут использовать изображение мозга пациента, чтобы выяснить, был ли эффективен назначенный ему препарат.

Депрессия, как измененное состояние психики, может иметь разные степени тяжести. Легкая форма этого состояния лечится курсами психотерапии, но тяжелые формы подвержены только медикаментозной терапии. Самое страшное, что все больше людей в мире становятся подвержены депрессии и имеют ее в той или иной форме. Но проблема в том, что при лечении тяжелых форм такого расстройства психики медикаменты действуют не на каждого пациента.

В новом исследовании ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса попытались найти паттерны мозговой активности, которые могли бы показать, насколько помог прием конкретных антидепрессантов в лечении депрессивных состояний. Для этого исследователи впервые использовали искусственный интеллект на основе нейронной сети.

Ранее ученые провели эксперименты на 300 людях, разделив их на три группы: здоровую контрольную, больных депрессией, которые принимали препараты, и больных, принимавших плацебо. Во время исследования ученые проводили сканирование мозга пациентов в состоянии покоя и при обработке эмоций. По словам авторов работы, визуализация активности мозга в различных состояниях была важна, чтобы получить более точную картину того, как депрессия проявляется у конкретного пациента. Среди участников, принимавших антидепрессанты, исследователи обнаружили связь между активностью в некоторых областях мозга и улучшением состояния в течение двух месяцев после приема антидепрессанта.

Загрязнение воздуха разрушает детскую психику

Новый эксперимент был более сложен. В ходе него участникам, проходившим томографию головного мозга, быстро показывали фотографии, которые иногда содержали противоречивые сообщения, такие как сердитое лицо со словом "счастливый" или наоборот. Каждому участнику было предложено прочитать слово на фотографии, прежде чем перейти к следующему изображению. Однако вместо того, чтобы наблюдать только за нейронными областями, которые считались важными для предсказания действия антидепрессантов, ученые использовали машинное обучение для анализа активности всего мозга.

Быстрее и эффективней: нейросеть анализирует МРТ лучше

ИИ идентифицировал определенные области мозга — например, в латеральной префронтальной коре, которые были наиболее важны для прогнозирования эффекта препаратов. Результаты показали, что участники, которые сильно нервничали во время эмоционального конфликта, были менее склонны к улучшению в течение восьми недель после начала приема препарата. Далее ученые планируют разработать более точные тесты для выявления связи между активностью мозга и приемом антидепрессантов. Открытие позволит адекватно тестировать новые препараты для лечения депрессивных расстройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депрессия, Антидепрессанты, Медицина, Искусственный интеллект.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Зеленский: Я искренне приглашаю вас всех стать частью трансформации Украины
03 В пальто небесного цвета: стильный наряд Кейт Миддлтон на церемонии в Беркенгеде
04 Законопроекты от "Батькивщини": что в них
05 Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это позор&quot;: Трамп - о расследовании Конгресса США
"Это позор": Трамп - о расследовании Конгресса США
Снятие моратория на продажу земли: что думают украинцы
Снятие моратория на продажу земли: что думают украинцы
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь