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Черная дыра разрывает звезду (Видео)

Черная дыра разрывает звезду (Видео)
13:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости науки:Звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в черную дыру.

Ученым с помощью телескопа удалось заснять, как черная дыра разрывает звезду, попавшую в область ее огромного гравитационного притяжения.

Об этом говорится в сообщении NASA, передает Naked Science.

Спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) запечатлел как звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру.

Уничтоженная черной дырой звезда, по размеру напоминающая Солнце, оказалась жертвой так называемого «приливного разрушения». Феномен сначала был обнаружен международной сетью телескопов, а затем астрономы воспользовались возможностями TESS, которые позволяют увидеть далеко расположенные планеты и звезды.

Подобные случаи возникают, когда звезды слишком сильно приближаются к супермассивным черным дырам - объектам, находящимся в центре большинства галактик, включая и Млечный путь, в котором расположена Солнечная система. Огромная гравитационная сила, которой обладает черная дыра, разрывает звезды в клочья и затягивает их в воронку. В результате на месте черной дыры появляется яркий диск, состоящий из горячего газа.

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Напомним, космическое агентство США создало компьютерную симуляцию, показывающую вращение аккреционного диска вокруг черной дыры. 

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НАСА, Звезда, Черная дыра, Воронка.
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