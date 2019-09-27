Скачать
Пятница, 27.09.2019
Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН
Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН
"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии
"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

В NASA работают над роботом-трансформером для изучения пещер Титана (Видео)

В NASA работают над роботом-трансформером для изучения пещер Титана (Видео)
01:48 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Скриншот

Новости науки:Робот-трансформер превратится в стаю дронов для изучения пещер и скал Титана.

Инженеры NASA испытывают прототип межпланетного аппарата, состоящего из 12 квадрокоптеров, способных работать как вместе, так и самостоятельно.

Спутник Сатурна Титан — одно из самых интересных мест Солнечной системы, но и одно из самых сложных в изучении. Ледяные метановые моря и озера чередуются здесь с сыпучими дюнами и крутыми скалами, в глубину которых уходят темные пещеры. Для будущих исследований таких непростых миров инженеры Лаборатории реактивного движения NASA работают над концептом необычного робота Shapeshifter, способного превращаться в стаю беспилотников или снова собираться в наземную машину.

В сообщении, распространенном пресс-службой NASA, говорится, что изготовленная на 3D-принтере модель уже проходит испытания в Калифорнии. Это лишь прототип — пара дронов, смонтированных внутри катящейся по земле структуры, которые способны расходиться и перемещаться по воздуху каждый сам по себе. Разработчики планируют, что в будущем Shapeshifter будет состоять из 12 беспилотников, готовых обследовать поверхность далекого Титана.

Создатели Shapeshifter планируют, что робот возьмет на себя изучение и пещер: 12 его беспилотных частей — "коботов" — смогут выстроиться длинной цепочкой, уходя далеко на глубину и при этом сохраняя связь с поверхностью. Дроны облетят и сфотографируют крутые склоны скал и криовулканов, а для экономичного и безопасного перемещения по ровной поверхности снова соберутся в сферу и покатятся. Shapeshifter сможет действовать полностью самостоятельно и не будет требовать постоянных команд с Земли.

"Моя остановочка": у орбиты Юпитера найден "вокзал" для комет

Разработчики планируют, что, помимо самого Shapeshifter, на Титан отправят и неподвижный "материнский" зонд, который спустится на поверхность на парашютах. Здесь он сможет вырабатывать энергию, обеспечивая подвижного робота регулярной подзарядкой, а также будет нести сложные и тяжелые научные инструменты, для которых Shapeshifter принесет образцы.

Впрочем, при необходимости переместиться на новое место дроны Shapeshifter поднимут в воздух и свой "материнский" зонд. В плотной атмосфере и слабом гравитационном поле Титана десяток таких беспилотников вполне способны перенести несколько сотен килограммов груза.

NASA может ликвидировать лабораторию миссии "Аполлон 11"

В создании робота участвуют специалисты из Корнелльского и Стэнфордского университетов. Работа над концептом идет в рамках программы инновационных концептов NASA NIAC, и в 2020 году проекту предстоит защита в рамках второй фазы программы. Впрочем, даже если он продолжится, полета Shapeshifter придется подождать не один год. На 2026-й уже запланирована отправка на Титан летающего зонда NASA Dragonfly, так что следующая американская миссия на спутник вряд ли состоится раньше 2030-х.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Титан, НАСА, Космос, Робот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Зеленский: Я искренне приглашаю вас всех стать частью трансформации Украины
03 В пальто небесного цвета: стильный наряд Кейт Миддлтон на церемонии в Беркенгеде
04 Законопроекты от "Батькивщини": что в них
05 Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это позор&quot;: Трамп - о расследовании Конгресса США
"Это позор": Трамп - о расследовании Конгресса США
Снятие моратория на продажу земли: что думают украинцы
Снятие моратория на продажу земли: что думают украинцы
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь