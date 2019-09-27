В NASA работают над роботом-трансформером для изучения пещер Титана (Видео)

Новости науки:Робот-трансформер превратится в стаю дронов для изучения пещер и скал Титана.

Инженеры NASA испытывают прототип межпланетного аппарата, состоящего из 12 квадрокоптеров, способных работать как вместе, так и самостоятельно.

Спутник Сатурна Титан — одно из самых интересных мест Солнечной системы, но и одно из самых сложных в изучении. Ледяные метановые моря и озера чередуются здесь с сыпучими дюнами и крутыми скалами, в глубину которых уходят темные пещеры. Для будущих исследований таких непростых миров инженеры Лаборатории реактивного движения NASA работают над концептом необычного робота Shapeshifter, способного превращаться в стаю беспилотников или снова собираться в наземную машину.

В сообщении, распространенном пресс-службой NASA, говорится, что изготовленная на 3D-принтере модель уже проходит испытания в Калифорнии. Это лишь прототип — пара дронов, смонтированных внутри катящейся по земле структуры, которые способны расходиться и перемещаться по воздуху каждый сам по себе. Разработчики планируют, что в будущем Shapeshifter будет состоять из 12 беспилотников, готовых обследовать поверхность далекого Титана.

Создатели Shapeshifter планируют, что робот возьмет на себя изучение и пещер: 12 его беспилотных частей — "коботов" — смогут выстроиться длинной цепочкой, уходя далеко на глубину и при этом сохраняя связь с поверхностью. Дроны облетят и сфотографируют крутые склоны скал и криовулканов, а для экономичного и безопасного перемещения по ровной поверхности снова соберутся в сферу и покатятся. Shapeshifter сможет действовать полностью самостоятельно и не будет требовать постоянных команд с Земли.

Разработчики планируют, что, помимо самого Shapeshifter, на Титан отправят и неподвижный "материнский" зонд, который спустится на поверхность на парашютах. Здесь он сможет вырабатывать энергию, обеспечивая подвижного робота регулярной подзарядкой, а также будет нести сложные и тяжелые научные инструменты, для которых Shapeshifter принесет образцы.

Впрочем, при необходимости переместиться на новое место дроны Shapeshifter поднимут в воздух и свой "материнский" зонд. В плотной атмосфере и слабом гравитационном поле Титана десяток таких беспилотников вполне способны перенести несколько сотен килограммов груза.

В создании робота участвуют специалисты из Корнелльского и Стэнфордского университетов. Работа над концептом идет в рамках программы инновационных концептов NASA NIAC, и в 2020 году проекту предстоит защита в рамках второй фазы программы. Впрочем, даже если он продолжится, полета Shapeshifter придется подождать не один год. На 2026-й уже запланирована отправка на Титан летающего зонда NASA Dragonfly, так что следующая американская миссия на спутник вряд ли состоится раньше 2030-х.