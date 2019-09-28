Британский стартап с украинскими корнями готовит миссию на Луну

Компания Spacebit объявила о планах стать первой в Великобритании, осуществившей посадку на Луну в июле 2021 года.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на совместное заявление стартапа Spacebit, основанного украинцем Павлом Танасюком, и американской компании Astrobotic.
"Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Великобритании. Мы работаем над этим уже несколько лет. Мы прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово к полету", - заявил Танасюк.
Цель миссии - исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых.
По словам Танасюка, полезная нагрузка проекта носит "коммерческий и научный характер". "Мы верим, что сможем стать одной из немногих коммерческих компаний, которые действительно зарабатывают деньги", - заявил он.
Astrobotiс является одной из нескольких компаний, выбранных NASA для доставки грузов на Луну.