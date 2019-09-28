Скачать
Суббота, 28.09.2019
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Пропавшее судно с украинцами: спасатели нашли троих членов экипажа
Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения
Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы
Компания Xiaomi готовит новые смарт-часы

Британский стартап с украинскими корнями готовит миссию на Луну

Британский стартап с украинскими корнями готовит миссию на Луну
19:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости науки:Украинско-британский стартап готовит полет на Луну.

Компания Spacebit объявила о планах стать первой в Великобритании, осуществившей посадку на Луну в июле 2021 года.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на совместное заявление стартапа Spacebit, основанного украинцем Павлом Танасюком, и американской компании Astrobotic.

"Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Великобритании. Мы работаем над этим уже несколько лет. Мы прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово к полету", - заявил Танасюк.

Цель миссии - исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых.

В NASA работают над роботом-трансформером для изучения пещер Титана (Видео)

По словам Танасюка, полезная нагрузка проекта носит "коммерческий и научный характер". "Мы верим, что сможем стать одной из немногих коммерческих компаний, которые действительно зарабатывают деньги", - заявил он.

Astrobotiс является одной из нескольких компаний, выбранных NASA для доставки грузов на Луну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Великобритания, Луна, Spacebit, Павел Танасюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
03 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
04 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности происшествия
Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь