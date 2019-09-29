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Намного точнее: новый анализ крови может выявить многочисленные типы рака

Намного точнее: новый анализ крови может выявить многочисленные типы рака
11:08 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:В исследовании тест оказался способным обнаружить и локализовать более 20 видов рака с высокой степенью точности.

Новый вид анализа крови способен выявлять многочисленные типы рака с высокой степенью точности — это показали испытания ученых. Исследователи Дана-Фарберского онкологического института представят свои результаты на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO).

В этом тесте, разработанном компанией GRAIL, используется технология секвенирования следующего поколения для исследования ДНК крошечных химических меток, которые влияют на активность или неактивность генов. Исследователи применили его к почти 3600 образцам крови, в части из них уже обнаружили рак, а в части — нет.

Новый тест нацелен на те участки генома, где в раковых клетках обнаружены аномальные паттерны метилирования. Предыдущая работа показала, что анализы на основе метилирования эффективнее традиционных подходов к ДНК-секвенированию для обнаружения множественных форм рака в образцах крови.

Новый анализ крови, который предсказывает риск смерти

В ходе исследования исследователи проанализировали 3500 тысяч образцов крови, среди них 1530 пациентов болели раком, а 2053 — нет. Образцы включали более 20 видов рака.

Точность анализа составила 99,4%, чувствительность теста на выявление случаев рака с высокой смертностью составила 76%. Для 97% образцов, анализ смог определить ткань происхождения.

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Исследование, Рак, Медицина, Наука, Анализ крови.
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