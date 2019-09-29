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Международная команда открыла необычную планету-гиганта (Фото)

Международная команда открыла необычную планету-гиганта (Фото)
11:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости науки:В своих наблюдениях за"красным карликом" GJ 3512 ученые использовали телескопы из Испании и США.

Международная команда астрономов обнаружила необычную планету-гиганта, которой, согласно современным теориям формирования планет, не должно существовать.

Найденная планета расположена в 30 световых годах от Земли и похожа на Юпитер, но при этом она вращается вокруг крошечного"красного карлика" - звезды самого распространенного типа в нашей Галактике.

Размер этой планеты относительно своей звезды очень большой - раньше считалось, что вокруг"красных карликов" могут вращаться только небольшие планеты.

Теория образования планет: гигантский юпитер у красного карлика поставил ученых в неловкую ситуацию

«Раньше было распространено мнение, что таких планет просто не существует. Но мы не могли быть в этом уверены, поскольку за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом"карлики" гораздо чаще встречаются, чем крупные звезды, подобные Солнцу", - пояснил астроном Питер Уитли из британского университета Уорика.

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Все по теме:

Земля, Луна, Ученые, Планета, Месяц, Планета-гигант, GJ 3512.
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