Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"

Новости науки:NASA сделало снимки участка Луны, куда упал индийский посадочный модуль. Теперь там ничего нет.

NASA сделало снимки участков Луны, где, предположительно, находится посадочный модуль "Викрам", связь с которым Индийская организация космических исследований потеряла 7 сентября. Однако на этих кадрах исследователи ничего не обнаружили, где находится аппарат — непонятно.

7 сентября посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" потерял связь с Землей при посадке на поверхность Луны. Если бы операция прошла успешно, Индия стала бы четвертой страной, посадившей на Луну неповрежденный космический корабль.

Одна из теорий NASA, почему аппарат не удалось обнаружить, заключается в том, что он лежит в кратере, который находится в тени. Снимки, согласно заявлению агентства, были сделаны в сумерках, когда отбрасываемые тени покрывают большую часть лунной поверхности.

Посадочное место модуля находилось примерно в 595 км от Южного полюса Луны. Планируется, что NASA снова будет исследовать этот участок в октябре, когда освещение будет гораздо более благоприятным.

"Викрам" должен был приземлиться на плато между кратерами "Симпелий" и "Манцини". Если бы ему удалось это сделать, Индия стала бы первой страной, которая приземлилась на Южном полюсе Луны. Регион вблизи Южного полюса представляет большой экономический и научный интерес. Снимки предыдущих миссий, включая индийскую миссию "Чандраян-1", позволяют предположить, что в затененных кратерах можно найти лед.