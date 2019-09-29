Увлекательная генетика: редкие аномалии человеческого тела (Фото)

1 У новорожденной малышки - такая же необычная прядь волос, как и у ее мамы Родимые пятна чаще всего находятся на теле, но иногда они бывают и на волосах. Эта особенность вызвана отсутствием меланина на данном участке волосяного покрова. Как видим, необычная прядь может передаваться по наследству.

2 У девушки глаз окрашен сразу в два цвета Гетерохромия - генетическая вариация, которая комбинирует сразу несколько цветов в радужной оболочке глаза. Обычно один оттенок доминирует, а другой занимает второстепенную позицию.

3 Мужчина с шестью пальцами на двух руках Две пары средних пальцах на руках мужчины не сгибаются, но они полностью сформировавшиеся и могут двигаться. Полидактилия передалась по наследству и его сыну, но мальчику удалили лишние пальцы в юном возрасте.

4 Синдром Ваарденбурга: глухота на одно ухо, белые волосы и глаза разного цвета Это необычное генетическое явление влияет на цвет глаз, волос и иногда вызывает потерю слуха. Сложная комбинация генов встречается у одного из 42 000 человек, и лечения от этого синдрома пока нет.

5 Мальчик унаследовал форму больших пальцев от каждого из родителей Нравится нам это или нет, мы - дети своих родителей. Комбинацию генов мы получаем от папы и мамы и это определяет все: от цвета глаз до формы пальцев.

6 У девушки отсутствует ноготь на одном из пальцев Анонихия - генетическое отклонение, которое влияет на ногти на руках и ногах. У людей с этой аномалией могут отсутствовать или все ногти, или несколько. На общее состояние здоровья такая особенность не влияет.

7 Аномалия, которая видна еще в утробе Амниотический синдром, при котором ребенок рождается с перетяжками на руках, не влияет на иммунитет, но создает человеку много трудностей в повседневной жизни.

8 Четыре пальца на руке Симбрахидактилия - врожденное состояние, когда малыш рождается с отсутствующими или недоразвитыми пальцами. Людям с такими особенностями приходится адаптироваться к быту или обращаться к хирургам, чтобы исправить аномалию.

9 Уши, как у эльфа Ухо Шталя - деформация, которая делает человека похожим на эльфа. На первых неделях жизни малыша ее можно исправить, если родители этого хотят.

10 Веснушки только на одной половине лица Такое необычное расположение веснушек медики объясняют необычным родимым пятном на одной стороне лица.

11 Шрам в глазу Шрам в глазу, или синдром макулярной складки может вредить зрению и даже привести к слепоте. Такая особенность случается, когда стекловидное тело глаза (желеподобное вещество) выливается за пределы сетчатки.

12 Симметричные вихры на голове То, что похоже на модную стрижку, на самом деле является следствием генетического сбоя.

13 Глаз, серый на треть Гетерохромия, о которой мы говорили раньше, может быть секторальной. Генетическая мозаика создает чудную комбинацию цветов в радужной оболочке глаза.

14 Половина ресниц - белые Эта девушка впервые обнаружила аномалию, когда ей было 11 лет. Она проснулась и увидела, что часть ее ресниц побелела. Со временем количество "блондинистых" ресничек увеличилось, и сейчас они составляют ровно половину. Как ни странно, но это - синдром витилиго, когда на одном из участков тела иммунитет очень слаб, поэтому пигментация оттуда исчезает.

15 Отрезанный палец отца отобразился у дочери Этот случай не ломает законы генетики, потому что травмы и увечья не могут передаваться по наследству. Но, как видим, у каждого правила есть исключения.

16 Соединенные пальцы на ногах Две женщины обнаружили, что страдают одинаковым синдромом синдактилии, при котором срастаются пальцы на ногах. Они решили отметить эту общую особенность одинаковыми татуировками.

17 Парень может брать предметы обратной стороной ладони Люди, у которых суставы сгибаются во всех направлениях, наделены способностью гипермобильности. В основном это характерно для детей, а с возрастом такое умение может исчезнуть.

18 Черная прядь волос у малышки-блондинки Когда у человека с темными волосами есть белая прядь - это называется полиозисом, при котором на определенном участке есть недостаток меланина. Когда же у светловолосых появляется черный локон, это значит, что на этом месте количество меланина повышено в разы.

19 Щупальца под языком Это не часть подготовки к Хэллоуину, а синдром бахромчатого языка. Наросты под языком, похожие на щупальца, не причиняют дискомфорта, но могут застревать между зубами.

20 Десять пальцев на ногах двоих людей, но не поровну У мужчины- гексадактилия (шесть пальцев на одной конечности), женщина же, наоборот, не досчиталась одного пальца на ноге.

21 Всего лишь три пальца на руке Около 10% детей рождаются с аномалиями, связанными с деформациями на руках. Они формируются еще на ранних сроках беременности. Случай на фото - расщепленная кисть, когда средняя часть руки развивается не так, как обычно. Малыши с таким синдромом рождаются без одного или нескольких пальцев на руке.

22 Гуттаперчевый нос Парень на фото родился без носовой перегородки. Но, несмотря на это, у него не бывает кровотечений из носа и нет ощущения дискомфорта.

23 Пять пальцев, но без большого У мужчины есть все пять пальцев, но среди них нет большого. Эта особенность называется трифалангией. Ее можно исправить путем хирургического вмешательства, чтобы "сделать" на руке большой палец. Такая аномалия встречается у одного из 25 000 новорожденных.

24 Палец на правой руке не сгибается Это генетически обусловленное состояние случается, когда сухожилия слишком зажимаются и блокируются. Такая аномалия встречается у троих человек из тысячи.

25 Мизинец - самый большой палец на руке Макродактилия - очень редкая особенность, когда у человека один или несколько пальцев намного больше остальных.

26 Двойка на голове Необъяснимые врожденные особенности всегда были источником для мифов и легенд. Родимые пятна, как считалось, могли выделять избранника богов или приоткрывать тайну прошлой жизни.