"Хаббл" сделал снимок космической Медузы (Фото)

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18:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:Отмечается, что объект NGC 4194 не всегда был одним целостным объектом, подчеркивают ученые.

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с помощью телескопа Hubble сделали снимок объекта NGC 4194, который еще называют "слиянием Медузы".

Об этом сообщается на сайте Hubble.

"Галактика, которая изображена на снимке недели от Hubble, называется "слияние Медузы", - говорится в сообщении.

Он образовался когда ранняя галактика поглотила богатую газом систему, что привело к выбрасу в космос потоков газа и пыли. Именно эти потоки напоминают змей, которые росли на голове древнегреческой Медузы Горгоны вместо волос. Центр слияния галактик называется "глазом Медузы".

По данным ученых, в этом регионе газ остывает и вызывает всплеск звездообразования, из-за чего именно "глаз" ярко сияет на фоне темного космоса.

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Ранее космический телескоп Hubble получил изображение галактики NGC 2903, которую можно взять за идеальный образец спиральной галактики.

Как известно, космический телескоп Hubble является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Телескопом управляет Центр космических полетов NASA Goddard в Гринбелте, штат Мэриленд.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Медуза, Хаббл, Космическая медуза, Слияние Медузы.
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