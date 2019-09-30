"Хаббл" сделал снимок космической Медузы (Фото)

Новости науки:Отмечается, что объект NGC 4194 не всегда был одним целостным объектом, подчеркивают ученые.

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с помощью телескопа Hubble сделали снимок объекта NGC 4194, который еще называют "слиянием Медузы".

Об этом сообщается на сайте Hubble.

"Галактика, которая изображена на снимке недели от Hubble, называется "слияние Медузы", - говорится в сообщении.

Он образовался когда ранняя галактика поглотила богатую газом систему, что привело к выбрасу в космос потоков газа и пыли. Именно эти потоки напоминают змей, которые росли на голове древнегреческой Медузы Горгоны вместо волос. Центр слияния галактик называется "глазом Медузы".

По данным ученых, в этом регионе газ остывает и вызывает всплеск звездообразования, из-за чего именно "глаз" ярко сияет на фоне темного космоса.

Ранее космический телескоп Hubble получил изображение галактики NGC 2903, которую можно взять за идеальный образец спиральной галактики.

Как известно, космический телескоп Hubble является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Телескопом управляет Центр космических полетов NASA Goddard в Гринбелте, штат Мэриленд.