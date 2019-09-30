Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью

Новости науки:Всего была выявлена 21 звезда, чья нерегулярная изменчивость в яркости не объясняется известными причинами.

Найденные звезды подобные уже известной Табби с ее непериодическими затмениями.

Ученые Университета штата Небраска заявили об открытии 21 звезды, которые загадочным образом меняют свою яркость. При этом, 15 из этих объектов похожи на звезду Табби (KIC 8462852), первую известную подобную звезду. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали фотометрические данные, собранные с апреля 1999 года по март 2000 года во время наблюдения за участком неба площадью 2980 квадратных градусов в рамках проекта Northern Sky Variable Survey. Они искали звезды, которые имеют подобное звезде Табби поведение. Ученые предполагают, что нерегулярные провалы в яркости вызывают искусственные космические мегаструктуры. Открытие других подобных объектов могло бы помочь ученым установить истинные причины непериодических затмений Табби.

Астрономы сравнили кривые блеска звезд-кандидатов с кривыми блеска звезды Табби и распределили их по двум категориям. В первую отнесли 15 звезд с медленным изменением блеска (включительно с самой звездой Табби), во вторую - 6 звезд с быстрым.

Звезды в обеих группах относятся либо к звездам главной последовательности (вроде Солнца), или к красным гигантам. При этом наиболее вероятными аналогами Табби являются звезды главной последовательности с медленным изменением блеска.