Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью

Оказывается, что девятая планета может оказаться миниатюрной черной дырой (Фото)

Оказывается, что девятая планета может оказаться миниатюрной черной дырой (Фото)
22:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:На окраине Солнечной системы может располагаться крохотная черная дыра массой не более пяти масс Земли.

Странная гипотеза могла бы объяснить, почему таинственную "планету" никак не могут увидеть в телескоп.

Статья об этом опубликована в виде препринта на сайте Arxiv.org. Астрономы Якуб Штольц из Даремского университета Великобритании и Джеймс Анвин из Иллинойсского университета в США считают, что эта странная гипотеза могла бы объяснить сразу две астрофизические аномалии: избыток событий микролинзирования и аномальные орбиты некоторых транснептуновых объектов из пояса Койпера. 

Микролинзирование — относительно кратковременное повышение яркости звезды в то время, когда между ней и наблюдателем проходит какой-то массивный объект, называемый гравитационной линзой. Астрономы наблюдают избыток подобных событий для линз массой от 0,5 до 20 масс Земли, расположенных в направлении на центр Млечного Пути и за пределами пояса Койпера. По одной из версий, микролинзирование может вызывать блуждающая планета, которая когда-то была захвачена гравитацией Солнца и сейчас "прячется" на окраинах Солнечной системы. 

Существование подобной планеты могло бы объяснить и то, почему некоторые небольшие небесные тела в поясе Койпера (области космоса за орбитой Нептуна) имеют необычные траектории движения. У некоторых транснептуновых объектов орбиты чрезвычайно вытянуты, у других — очень сильно наклонены по отношению к плоскости эклиптики. При этом орбиты объектов с наибольшими периодами сгруппированы в одном направлении. 

В статье, опубликованной в 2016 году, группа астрономов выдвинула гипотезу о существовании девятой планеты. Это объект массой от пяти до 15 земных, который находится на расстоянии от 300 до 1000 астрономических единиц от Солнца. Именно влияние гравитации девятой планеты может изменять орбиты транснептуновых объектов. 

Однако гипотеза Штольца и Анвина куда более оригинальна и объясняет тот факт, почему загадочную планету до сих пор не удалось рассмотреть в телескоп. И микролинзирование, и аномалии орбит могут быть обусловлены так называемой первичной черной дырой. В отличие от сверхмассивных черных дыр, которые образуются в результате коллапса звезды, первичные дыры появились на ранних этапах существования Вселенной из горячей плазмы.

Китай построил самый большой телескоп в мире

Первичные черные дыры могут быть крохотными. По расчетам Анвина и Штольца, подобный объект массой в пять раз больше Земли имеет радиус около 4,5 сантиметра. Излучение такой первичной дыры незначительно, однако вокруг нее может существовать простирающееся на несколько астрономических единиц гало из темной материи. Многие модели темной материи предполагают, что ее частицы иногда взаимно аннигилируют со вспышкой в гамма-диапазоне. По мнению авторов статьи, единственный способ доказать, что вместо девятой планеты на окраине Солнечной системы существует крохотная черная дыра, — именно обнаружение движущегося источника гамма-излучения.

Между тем ученые обнаружили 21 аналог странно мерцающей звезды Табби и впервые зафиксировали, как черная дыра разрушила звезду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Наука, Звезды, Черные дыры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
03 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
04 Украинцам изменят правила на субсидию: новая Программа
05 Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь