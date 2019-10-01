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Важный шаг для медицины: созданы бактерии из "волшебного гриба"

Важный шаг для медицины: созданы бактерии из "волшебного гриба"
12:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые нашли новый способ сбора псилоцибина, психоделического соединения, обычно встречающегося в грибах.

Команда биохимиков из Университета Майами создала бактерию, вырабатывающую огромное количество псилоцибина — психоделического соединения, обычно встречающегося в галлюциногенных грибах. Об этом пишет ScienceAlert.

Псилоцибин на сегодняшний день обнаружен более чем в 200 видах грибов. Он известен своими психоделическими и галлюциногенными свойствами. В последние годы ученые выпустили множество исследований о том, что у психоделических препаратов есть большой потенциал для лечения серьезных психологических заболеваний.

Для промышленной добычи псилоцибина из обычных грибов потребуется очень много времени и места для выращивания грибов. Поэтому команда биохимиков во главе с Эндрю Джонсом и Александрой Адамс из Университета Майами решила попробовать другой способ — метаболическую инженерию.

Во время эксперимента биохимики внедрили гены, которые обычно создают псилоцибин в грибе Psilocybe cubensis, в бактерию кишечной палочки.

"Противный грибок": откуда берется плесень

Исследователи идентифицировали штамм бактерий, которые продуцировали наибольшую концентрацию псилоцибина.

Дублируя этот штамм pPsilo16, они работали над его оптимизацией — увеличили возможную температуру, при которой бактерии лучше вырабатывают псилоцибин, а также улучшили темпы производства псилоцибина — до 1,16 г на литр. На сегодняшний день это самые высокие темпы производства псилоцибина в мире.

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Бактерии, Наука, Химия, Грибы, Псилоцибин.
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