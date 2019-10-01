Ariane 6 прошла еще один важный этап в своем "развитии"

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) провели успешные огневые испытания основного двигателя первой ступени потенциальной тяжелой ракеты Ariane 6. Об этом говорится в сообщении агентства.
На первой ступени в ракете будет установлен двигатель Vulcain 2.1 — модификация двигателя Vulcain с ракеты Ariane 5. Работает он на паре жидкий водород — жидкий кислород. Тяга двигателя составляет около 135 т, всего он должен работать 8 минут для вывода ракеты на высоту в 200 км.
В ходе испытаний двигатель проработал без перерывов 655 секунд — более 11 минут. Теперь устройство смогут тестировать уже на самой первой ступени потенциальной ракеты, в том числе ESA проведет вибрационные испытания.
Ракета Ariane 6 станет продолжением европейской миссии Ariane 5. В зависимости от полезной нагрузки, которая может составить от 4 до 16 т, ракета будет состоять из двух двигателей и от двух до четырех твердотопливных боковых ускорителей P120C, двигатели которых уже прошли испытания.
Планируется, что первый полет Ariane 6 должен состояться в конце 2020 года. Общая стоимость проекта составляет более $4 млрд.