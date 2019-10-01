Ariane 6 прошла еще один важный этап в своем "развитии"

Новости науки:ESA успешно протестировало основной двигатель будущей тяжелой ракеты Ariane 6.

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) провели успешные огневые испытания основного двигателя первой ступени потенциальной тяжелой ракеты Ariane 6. Об этом говорится в сообщении агентства.

На первой ступени в ракете будет установлен двигатель Vulcain 2.1 — модификация двигателя Vulcain с ракеты Ariane 5. Работает он на паре жидкий водород — жидкий кислород. Тяга двигателя составляет около 135 т, всего он должен работать 8 минут для вывода ракеты на высоту в 200 км.

В ходе испытаний двигатель проработал без перерывов 655 секунд — более 11 минут. Теперь устройство смогут тестировать уже на самой первой ступени потенциальной ракеты, в том числе ESA проведет вибрационные испытания.

Ракета Ariane 6 станет продолжением европейской миссии Ariane 5. В зависимости от полезной нагрузки, которая может составить от 4 до 16 т, ракета будет состоять из двух двигателей и от двух до четырех твердотопливных боковых ускорителей P120C, двигатели которых уже прошли испытания.

Планируется, что первый полет Ariane 6 должен состояться в конце 2020 года. Общая стоимость проекта составляет более $4 млрд.