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Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров

Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров
17:38 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:НАСА запустит миссию по исследованию кентавров - астероидов между Юпитером и Нептуном.

НАСА планирует запустить в середине 2020-х годов миссию по изучению кентавров — крупных ледяных астероидов, находящихся на орбите между Юпитером и Нептуном. Об этом порталу Space.com рассказал астроном Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США), один из главных инженеров НАСА Алан Стерн.

Считается, что кентавры сформировались в поясе Койпера и были притянуты на свою существующую орбиту Юпитером. При этом пояс Койпера находится намного дальше от Земли, чем точка с кентаврами. Это позволит изучить объекты из пояса Койпера, при этом не отправляя к нему космические аппараты.

Среди возможных объектов для изучения — короткопериодическая комета Швассман-Вахман-1, диаметр ядра которой составляет более 50 км. Еще одним претендентом для изучения стал астероид 2060 Хирон — один из первых открытых кентавров с диаметром основания более 225 км.

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Пока НАСА наметило себе два возможных окна для старта миссии — 2025 или 2029 год. При этом, если запуск станции не удастся произвести в это время, то до следующего благоприятного расположения космических тел ученым придется ждать более 50 лет.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Юпитер, Наука, Планеты, Астероиды, Нептун, "Кентавр".
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