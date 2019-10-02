Скачать
Среда, 02.10.2019
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Зеленский задержал заседание Рады ради пояснений "формулы Штайнмайера"
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

Это достижение само по себе: найден самый дальний протокластер галактик

Это достижение само по себе: найден самый дальний протокластер галактик
13:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы обнаружили протокластер галактик на расстоянии 13 млрд световых лет от Земли.

Международная группа астрономов с участием исследователей из DAWN, Института Нильса Бора и Копенгагенского университета обнаружила протокластер галактик на расстоянии 13 млрд световых лет, используя телескопы Subaru, Keck и Gemini на Гавайях — открытие опубликовано в Astrophysical Journal.

Протокластер — это структура галактик, все еще находящихся в процессе формирования скопления. Найденный протокластер — самый дальний из обнаруженных когда-либо. Открытие предполагает, что такая большая структура уже существовала в то время, когда Вселенной было всего около 800 млн лет — 6% от ее нынешнего возраста.

Затенение синим цветом показывает расчетную протокластерную протяженность, а более синий цвет указывает на более высокую плотность галактик в протокластере. Красные объекты на увеличенных изображениях — это 12 галактик, найденных в нем. На этом рисунке показано квадратное поле зрения по 24 угловым минутам вдоль каждой стороны (что соответствует 198 млн световых лет вдоль каждой стороны на расстоянии 13 млрд световых лет). Каждое увеличенное число составляет 16 угловых секунд вдоль каждой стороны (что соответствует 2,2 млн световых лет).

В нынешней Вселенной есть скопления галактик, в которые входят сотни галактик, включая десятки массивных. Их скопления являются крупнейшими астрономическими объектами во Вселенной. Они связаны друг с другом и составляют огромную сеть галактик, называемых «крупномасштабной структурой» Вселенной. Таким образом, скопления галактик являются неотъемлемой частью ее структуры, и это является основной областью астрономических исследований.

Впечатляет возможность даже найти такой протокластер. Это достижение само по себе. Но поиск самого отдаленного протокластера — это перемещение границ того, что мы можем видеть: как далеко назад мы можем установить непрерывную основу для нашего понимания развития Вселенной? Когда мы смотрим далеко, то также оглядываемся назад во времени. Вот почему это открытие является научно значимым. Если бы я была детективом, расследующим убийство, я бы хотела найти тело как можно скорее после совершения преступления, чтобы получить свежие и неиспорченные улики. Такая же ситуация с этим открытием - профессор Сьюн Тофт, DAWN

Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров

Чтобы понять формирование скоплений галактик, астрономы искали протокластеры, которые, как полагают, являются предками тех, что существуют сейчас. Протокластер представляет собой плотную систему из десятков галактик в ранней Вселенной, которая находится в процессе роста до скопления. Обнаружение и анализ в ранней Вселенной — важный шаг к пониманию формирования и роста галактик в сверхплотных регионах. Это одна из нерешенных проблем в эволюции галактики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Астрономия, Вселенная, Галактика, Астроном, Галактики, Изучение космоса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Названы лучшие напитки для здоровья печени
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз синоптиков на 2-3 октября
Осень порадует погодой, но не долго: прогноз
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
&quot;Теряем&quot; до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
"Теряем" до рождения: у человеческого эмбриона присутствуют мышцы животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь