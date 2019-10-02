Это достижение само по себе: найден самый дальний протокластер галактик

Новости науки:Астрономы обнаружили протокластер галактик на расстоянии 13 млрд световых лет от Земли.

Международная группа астрономов с участием исследователей из DAWN, Института Нильса Бора и Копенгагенского университета обнаружила протокластер галактик на расстоянии 13 млрд световых лет, используя телескопы Subaru, Keck и Gemini на Гавайях — открытие опубликовано в Astrophysical Journal.

Протокластер — это структура галактик, все еще находящихся в процессе формирования скопления. Найденный протокластер — самый дальний из обнаруженных когда-либо. Открытие предполагает, что такая большая структура уже существовала в то время, когда Вселенной было всего около 800 млн лет — 6% от ее нынешнего возраста.

Затенение синим цветом показывает расчетную протокластерную протяженность, а более синий цвет указывает на более высокую плотность галактик в протокластере. Красные объекты на увеличенных изображениях — это 12 галактик, найденных в нем. На этом рисунке показано квадратное поле зрения по 24 угловым минутам вдоль каждой стороны (что соответствует 198 млн световых лет вдоль каждой стороны на расстоянии 13 млрд световых лет). Каждое увеличенное число составляет 16 угловых секунд вдоль каждой стороны (что соответствует 2,2 млн световых лет).

В нынешней Вселенной есть скопления галактик, в которые входят сотни галактик, включая десятки массивных. Их скопления являются крупнейшими астрономическими объектами во Вселенной. Они связаны друг с другом и составляют огромную сеть галактик, называемых «крупномасштабной структурой» Вселенной. Таким образом, скопления галактик являются неотъемлемой частью ее структуры, и это является основной областью астрономических исследований.

Впечатляет возможность даже найти такой протокластер. Это достижение само по себе. Но поиск самого отдаленного протокластера — это перемещение границ того, что мы можем видеть: как далеко назад мы можем установить непрерывную основу для нашего понимания развития Вселенной? Когда мы смотрим далеко, то также оглядываемся назад во времени. Вот почему это открытие является научно значимым. Если бы я была детективом, расследующим убийство, я бы хотела найти тело как можно скорее после совершения преступления, чтобы получить свежие и неиспорченные улики. Такая же ситуация с этим открытием - профессор Сьюн Тофт, DAWN

Чтобы понять формирование скоплений галактик, астрономы искали протокластеры, которые, как полагают, являются предками тех, что существуют сейчас. Протокластер представляет собой плотную систему из десятков галактик в ранней Вселенной, которая находится в процессе роста до скопления. Обнаружение и анализ в ранней Вселенной — важный шаг к пониманию формирования и роста галактик в сверхплотных регионах. Это одна из нерешенных проблем в эволюции галактики.