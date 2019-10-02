Ученые из NASA записали необъяснимые звуки на Марсе (Видео)

Новости науки:Звуки, которые устройство записывает на Марсе, оно затем передает исследователям на Землю.

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уловили на Марсе странные сигналы, часть из которых имела сейсмическую природу, а другие остались загадкой.

Данные передал космический марсоход InSight, сообщает Sky News.

"Марсоход NASA InSight прибыл на Красную планету в прошлом ноябре и в апреле зафиксировал ее первый сейсмический шум, описанный NASA как "тихое, но четкое дрожание", - говорится в сообщении.

Образцы аудиозаписей, опубликованные во вторник, 1 октября, охватывают более 100 открытий, выявленных сейсмометром InSight. Однако только 21 из них было идентифицировано, как "марсотрясение" - землетрясение на Марсе.

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уловили на Марсе странные сигналы, часть из которых имела сейсмическую природу, а другие остались загадкой.

Данные передал космический марсоход InSight, сообщает Sky News.

"Марсоход NASA InSight прибыл на Красную планету в прошлом ноябре и в апреле зафиксировал ее первый сейсмический шум, описанный NASA как "тихое, но четкое дрожание", - говорится в сообщении.

Образцы аудиозаписей, опубликованные во вторник, 1 октября, охватывают более 100 открытий, выявленных сейсмометром InSight. Однако только 21 из них было идентифицировано, как "марсотрясение" - землетрясение на Марсе.

Специалисты группы из Imperial College в Лондоне, которые занимались подготовкой аудиозаписей, отметили, что было крайне интересно услышать первые вибрации на Марсе - это были звуки передвижения марсохода.

Предполагалось, что сейсмограф погрузится в грунт Марса примерно на пять метров. Однако ему удалось освоить только тридцать сантиметров.