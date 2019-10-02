Ученые обнаружили смертельную болезнь, найденной в мумиях

Новости науки:Исследователи из Техасского университета (США) опубликовали данные анализа пяти древних мумий из разных уголков мира.

Анализ показал, что причиной смерти этих людей был атеросклероз - заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму.

Работа опубликована в журнале American Heart Journal, а коротко о ней рассказывает Ancient Origins. Ученые изучили пять мумий, датируемых примерно 2000 годом до н. э. Четыре из них были найдены в Южной Америке, а одна имела ближневосточное происхождение. Самому молодому из этих людей на момент смерти исполнилось всего лишь 18 лет, а самый старший скончался в возрасте 55-60 лет.

Ученые поместили катетеры в мумифицированные артерии. Дело в том, что они "посылают сигналы" о компонентах ткани, и каждый из них имеет свою уникальную "подпись". В новом исследовании была применена инфракрасная спектроскопия. Она и помогла обнаружить болезнь, которая убила всех этих древних людей. В мумифицированных артериях исследователи обнаружили богатые холестерином атеросклеротические бляшки.

Авторы статьи заявили, что они являются первой командой, которая "неинвазивно" обнаружила у мумий из разных географических районов ранние следы атеросклероза. Причем это заболевание было обнаружено у всех пяти изученных мумий. Работа доказывает, что атеросклероз преследует человека на протяжении большей части его истории. Однако причины этого заболевания в древности, возможно, были несколько иными.

В наше время атеросклероз может быть вызван малоподвижным образом жизни и употреблением в пищу "нездоровых" продуктов. В древности, как считают авторы статьи, накопление холестерина в артериях могло быть вызвано инфекциями. Кроме того, гены этих людей были более "бедными" по сравнению с генами современных людей, что тоже могло сыграть свою роль.

По мнению ученых, открытие лишний раз доказывает, что секрет долголетия кроется в достижении баланса диеты и физических упражнений. Его нарушение приводит к появлению атеросклероза.