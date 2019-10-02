Скачать
Среда, 02.10.2019
Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
Барселона 0:1 Интер: видео гола Мартинеса
Барселона 0:1 Интер: видео гола Мартинеса
Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)
Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)

Ученые обнаружили смертельную болезнь, найденной в мумиях

Ученые обнаружили смертельную болезнь, найденной в мумиях
22:40 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из Техасского университета (США) опубликовали данные анализа пяти древних мумий из разных уголков мира.

Анализ показал, что причиной смерти этих людей был атеросклероз - заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму.

Работа опубликована в журнале American Heart Journal, а коротко о ней рассказывает Ancient Origins. Ученые изучили пять мумий, датируемых примерно 2000 годом до н. э. Четыре из них были найдены в Южной Америке, а одна имела ближневосточное происхождение. Самому молодому из этих людей на момент смерти исполнилось всего лишь 18 лет, а самый старший скончался в возрасте 55-60 лет.

Ученые поместили катетеры в мумифицированные артерии. Дело в том, что они "посылают сигналы" о компонентах ткани, и каждый из них имеет свою уникальную "подпись". В новом исследовании была применена инфракрасная спектроскопия. Она и помогла обнаружить болезнь, которая убила всех этих древних людей. В мумифицированных артериях исследователи обнаружили богатые холестерином атеросклеротические бляшки.

Авторы статьи заявили, что они являются первой командой, которая "неинвазивно" обнаружила у мумий из разных географических районов ранние следы атеросклероза. Причем это заболевание было обнаружено у всех пяти изученных мумий. Работа доказывает, что атеросклероз преследует человека на протяжении большей части его истории. Однако причины этого заболевания в древности, возможно, были несколько иными.

Ученые из NASA записали необъяснимые звуки на Марсе (Видео)

В наше время атеросклероз может быть вызван малоподвижным образом жизни и употреблением в пищу "нездоровых" продуктов. В древности, как считают авторы статьи, накопление холестерина в артериях могло быть вызвано инфекциями. Кроме того, гены этих людей были более "бедными" по сравнению с генами современных людей, что тоже могло сыграть свою роль.

По мнению ученых, открытие лишний раз доказывает, что секрет долголетия кроется в достижении баланса диеты и физических упражнений. Его нарушение приводит к появлению атеросклероза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Наука, Мумии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы лучшие напитки для здоровья печени
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Именины (День Ангела) Игоря: значение имени и поздравления
04 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
05 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Неделя моды: Джиджи Хадид спасла показ Chanel (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь