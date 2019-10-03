Риддик нервно курит в сторонке: солдаты будущего смогут видеть в темноте

Новости науки:В будущем солдаты смогут избавиться от приборов ночного видения, видя в темноте при помощи инъекций наночастиц.

Эксперт по технологиям из Университета штата Аризона считает что инъекции наночастиц могут давать бойцам будущего возможность видеть в темноте без громоздких приборов ночного видения, которые сейчас используются во время ночных операций.

О процессе рассказано в работе, опубликованной в феврале исследователями из Медицинской школы Университета Массачусетса в Вустере, штат Массачусетс, и китайского Университета науки и техники в Хэфэй.

Исследователи в кратком изложении своей работы написали, что в глаза мышам были впрыснуты наночастицы, которые преобразуют ближний инфракрасный диапазон волн в видимый свет, что позволяло им видеть в темноте.

Они провели проверочные тесты, научив вышей плавать в лабиринте, ориентируясь на треугольные знаки. Те мыши, у которых в глазах были наночастицы, могли находить путь из лабиринта в темноте.

В исследовании приняли участие Сюэ Тянь, эксперт по физиологии зрения из Хэфэя, и Ганг Хан, эксперт по наночастицам из Вустера.

Ученые выяснили, что в глазах мышей наночастицы плотно связывались с фоторецепторами и не исчезали до 10 недель без явных длительных побочных эффектов.