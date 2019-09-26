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Галки оказались способны "рассказывать" соседям о негативном опыте "общения" с людьми

Галки оказались способны "рассказывать" соседям о негативном опыте "общения" с людьми
01:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Птицам необязательно самим переживать негативный опыт общения с человеком, чтобы счесть его угрожающим, — они могут пользоваться предупреждениями соседей.

Ученые из Университета Эксетера обнаружили, что галки оценивают человека как потенциально опасного, пользуясь не только той информацией о нем, которую получили из собственного опыта, но и той, что им передали соседи по гнездовью. Работа об этом опубликована в издании Royal Society Open Science.

Галки известны своим сложным социальным поведением. Эти птицы, как и некоторые другие врановые, склонны сообща атаковать потенциальную угрозу, причем они запоминают того, кто однажды причинил вред какой-либо галке, и способны нападать на такого человека или животное долгое время спустя. Галки собираются вокруг своих гнезд, а при приближении опасного существа кричат на него и атакуют.

Исследование, проведенное английскими учеными, показало: чтобы признать человека "плохим", умным птицам необязательно самим застать его за неблаговидными делами — нужную информацию они получают от других галок.

Специалисты провели эксперимент, где в качестве "подопытных" использовались галки с 34 гнездовий на трех участках в Корнуэлле. Птиц делили на две группы: одной при приближении человека давали прослушать запись предупредительных криков сородичей, а другой — обычных криков, используемых этими галками при общении в нейтральной ситуации.

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При следующем появлении этого человека те галки, которым при его прошлом визите давали прослушать крики опасности, демонстрировали защитное поведение и возвращались к гнезду вдвое быстрее, чем те, кому на прослушивание предъявляли обычную галочью "беседу".

"Одна из серьезных проблем для многих животных — жить рядом с людьми, — говорит Виктория Ли, ведущий автор исследования и научный сотрудник Центра экологии и охраны природы университета. — Люди могут и обеспечить некоторые преимущества, такие как еда в кормушках, но во многих случаях они также представляют угрозу".

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Ученые видят перспективы для лучшего сожительства людей и животных в том, что последние способны руководствоваться не только собственным опытом при выстраивании коммуникации с человеком. Кроме прочего, это должно менять и человеческие подходы к взаимодействию с животными и птицами.

"Возможность различать опасных и безвредных людей, вероятно, будет полезна, и в этом случае мы видим, что галки могут научиться идентифицировать опасных людей, не испытав при этом плохого опыта", — отмечает доктор Ли.

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Птицы, Животные, Биология, Галки.
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